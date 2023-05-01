Тюменские студенты намерены стать российским Xiaomi

| Фото: Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Массовое производство 3D-принтеров, превосходящих существующие образцы по целому ряду параметров, намерены запустить студенты Тюменского индустриального университета Денис Васильев и Иван Анисимов. Их стартап-проект I&D printing tech уже принес первые результаты, сообщает пресс-служба вуза.

"Идея стартапа возникла, когда мы купили первый принтер, – рассказал Иван Анисимов. – Изначально хотелось получить готовое решение, на котором мы просто сможем печатать прототипы, но оказалось, что заводские принтеры печатают очень медленно и довольно некачественно, с большим количеством брака. За год мы создали свой 3D-принтер, который печатает в четыре раза быстрее аналогичных решений".

Среди плюсов разработчики отмечают не только быстроту печати, но и простоту обслуживания. Стартап является open source-проектом, т. е. имеет программное обеспечение с открытым исходным кодом и легко настраивается под задачи заказчика. Студенты уже создали прототип версии mini, бета-версию принтера middle и модель версии max, а также просчитали бизнес-модель и разработали фирменный сайт.

"Мы собираем наши принтеры в Тюмени на отечественном оборудовании, придерживаемся концепции community open-проекта. В наших планах не только производство, но и развитие полноценной экосистемы вокруг принтеров, то есть мы занимаемся не столько разработкой принтеров, сколько подержанием экосистемы для разработчиков. Мы планируем стать российским Xiaomi благодаря преимуществу в виде использования аддитивных технологий", – отмечает Денис Васильев.

В ближайших планах авторов проекта наладить полноценный старт продаж версии mini и завершить версии middle и max, а также разработать бренд отечественных аксессуаров InD и выйти на маркетплейсы.