Более 70 млн рублей инвестирует тюменская компания в глубокую переработку дикоросов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 млн рублей инвестирует тюменская компания "Ягоды плюс" в глубокую переработку дикоросов. На базе нового цеха будут производить джемы, варенья и фруктово-ягодные наполнители для предприятий пищепрома.

Основу производства составит российское оборудование, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный директор ООО "Ягоды плюс" Эльмар Ибуков.

"Новый цех планируем запустить в ближайшие три-четыре года. В этом году сделаем проектирование и заложим фундамент, возможно будет возведен и каркас",- уточнил руководитель предприятия.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На данный момент объем производства составляет 3,5 тыс. тонн продукции в год. В ассортиментной линейке компании – почти 70 наименований. На предприятии перерабатываются ягоды, грибы, кедровые орехи и овощи. Для сохранения их полезных свойств используют скороморозильный комплекс шоковой заморозки. Процесс полностью автоматизирован.

По словам Эльмара Ибукова, рынок замороженных продуктов питания в России – это крупный сегмент с высокими динамикой и темпами роста. Спрос на отечественные замороженные продукты особенно актуален сейчас, в период импортозамещения. Для развития собственной ресурсной базы "Ягоды плюс" ведет в регионе несколько проектов.

"В группу компаний входит перерабатывающая промплощадка в индустриальном парке "Боровский". Закупкой дикоросов в районах занимается кооператив "Ягодный", а крестьянско-фермерское хозяйство по выращиванию ягод "Ягодные сады Тюмени" – развитием сырьевой базы. В Ялуторовском районе на участке около 200 гектаров мы выращиваем смородину, ею засажено 25 гектаров. В 2023 году планируем увеличить в два раза площади по смородине и посадить облепиху на 15 гектарах", - пояснил Эльмар Ибуков.

Он также отметил, что планомерное развитие стало возможным благодаря поддержке ягодной отрасли на уровне региона, в том числе в рамках взаимодействия резидентов зоны экономического развития. К примеру, предприятие поставляет ягоды для производителя сублимированных продуктов "Грин Лайф", промплощадка которого также располагается в индустриальном парке.

Тюменские ягоды и дикоросы поставляют практически во все регионы России. Основными потребителями являются предприятия общественного питания, социальной сферы, оптовой и розничной торговли.

Оксана Корнеенкова