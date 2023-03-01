Тюменская компания производит и устанавливает в квартирах и офисах систему форсуночного увлажнения

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Инновационную систему форсуночного увлажнения разработали и внедряют в жизнь специалисты тюменской компании "Единая строительная компания" (ЕСК). Системные решения по вентиляции, кондиционированию, увлажнению любой сложности они представили на стенде во время XXIX выставки "Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии" с 21 по 23 марта.

"По итогам прошлогодней выставки нам удалось реализовать систему форсуночного увлажнения на многих объектах, в том числе в пяти квартирах, в четырех коттеджах. Это комплексное решение. Плюс проектные решения выполнены на объектах здравоохранения", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор ООО "Единая строительная компания" Илья Овчинников.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Компания ЕСК существует на рынке 18 лет, за это время приобрела большой опыт в проектировании, поставке, монтаже и комплексному обслуживанию вентиляции и увлажнения. С 2020 года занимаются импортозамещением оборудования.

"Рынок меняется, мы перестраиваемся. Раньше были вентиляционные агрегаты, которые поставлялись нам из-за границы до 2020 года, они у нас еще есть на складе. Сейчас уже появились отечественные разработки – аналог. Его создает наш партнер – московский завод "Вентмашина", - сказал Илья.

Системы компании на основе приточно-вытяжных агрегатов серии Gold внедрены в двух крупных торговых центрах и одном офисном здании нефтяной компании Тюмени. По словам Ильи Овчинникова, данная разработка способна утилизировать тепло удаляемого воздуха, тем самым создавая экономию тепловых ресурсов.

Всего в выставке "Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии" приняли участие 48 компаний. Посетителями стали более 2 тыс. 800 человек.

Анжела Лебедева