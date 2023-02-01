Первую партию мебельной фурнитуры из пластика выпустила компания в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую партию мебельной фурнитуры из пластика выпустила компания "Расавит" в Тюмени. 4,5 тыс. уголков произвели по заказу Ассоциации мебельщиков Тюменской области. Это первый вид комплектующих, которые планируется выпускать для замены импортных аналогов в рамках производственной кооперации.

В отраслевом объединении подчеркнули, что данная партия фактически дала старт промышленному производству мебельной фурнитуры в Тюмени. На предприятии готовятся выпустить вторую партию большего объема – уже 5 тыс. уголков.

| Фото: Ассоциация мебельщиков Тюменской области | Фото: Ассоциация мебельщиков Тюменской области

"Это наш новый опыт. В плане промышленной кооперации мы уже сотрудничаем со строительными компаниями. Делаем для них фиксаторы арматуры для монолитного домостроения. Крепеж просто и быстро фиксирует арматуру для приема бетона. Ее покупают застройщики Тюменской области и других регионов", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в компании "Расавит".

В год здесь выпускают почти 1 млн фиксаторов для арматуры и примерно такой же объем еще по каждому из шести продуктов для строительства. Предприятие оперативно реагирует на запросы рынка и отраслей, заинтересовано в выходе на новые ниши, рынки сбыта и заказчиков – федеральные и региональные торговое сети. Эти вопросы руководство "Расавита", Ассоциации мебельщиков и Инвестиционного агентства Тюменской области обсудили во время встречи на промплощадке. И уже намечены следующие шаги для сотрудничества.

"Предложили помощь в оказании маркетинговых услуг, обсудили вопросы, связанные с модернизацией и расширением производства. При необходимости готовы организовать закупочные сессии с крупными торговыми сетями, помочь в поиске корпоративных клиентов, которым будет интересна продукция предприятия. Кроме того, центр "Мой бизнес" оказывает услуги по выходу на маркетплейсы. Компания давно на рынке и положительно зарекомендовала себя. Мы всегда готовы поддержать тюменских производителей", - прокомментировал генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Предприятие "Расавит" 20 лет производит изделия из пластмасс методом литья под давлением. Продукция представлена в широком ассортименте: пластиковая тара, электромонтажные товары, изделия для строительства и устройства для сейсморазведки. Ежемесячно здесь перерабатывают 300 т полимеров. На заводе трудится 80 человек.

Оксана Корнеенкова