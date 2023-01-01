Цифровые технологии ЗапСибНефтехима в 2022 году "заработали" 2 миллиарда рублей

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Цифровизация производства в 2022 году обеспечила Тобольскому предприятию СИБУРа экономический эффект на сумму более 2 млрд рублей. В сравнении с 2021 годом этот показатель вырос на 25%.

В цифровой трансформации "ЗапСибНефтехима", сообщает пресс-служба компании, задействовано 19 инструментов, которые внедряются в производство с 2018 года. Лидером среди них является ЭКОНС – система поддержки принятия решений и главный помощник операторов для повышения эффективности процессов.

В 2022 году использование ЭКОНСа принесло предприятию почти 570 млн рублей, а экологический эффект – предотвращение выбросов углекислого газа – по итогам 4 лет превысил 110 тысяч тонн СО2. Кроме того, в 2022 году все производства предприятия были переведены на собственную цифровую платформу, которая стала заменой зарубежного аналога в части визуализации данных. Разработка собственного программного обеспечения коснулась и области моделирования сложных технологических процессов, например, печей пиролиза – основного оборудования нефтехимического комплекса. Ранее подобные комплексные IT-решения предоставляли компании Германии, Японии и Великобритании.

Уровень применимости и эффективности использования цифровых решений в 2022 году, по словам старшего менеджера направления цифровые технологии "ЗапСибНефтехима" Юрия Дерюгина, достиг отметки 80%. "Кроме влияния на финансовые показатели, внедрение передовых цифровых инструментов позволяет предприятию усовершенствовать технологические, организационные и бизнес-процессы, а также обеспечить их максимальную эффективность и безопасность", - отметил он.

Приоритетом для команды внедрения цифровых инструментов ЗапСибНефтехима остается работа над цифровизацией с точки зрения повышения надежности и эффективности производства. Флагманами данного направления в 2023 году будут не только ЭКОНС, Моделирование и группа проектов направления Индустрии 4.0, но и другие цифровые продукты.

К примеру, запуск нового инструмента продвинутой аналитики – MVA (Multivariable analysis – многомерное статистическое моделирование) в 2022 году позволил сократить количество остановочных ремонтов на производстве полиэтилена высокой плотности.