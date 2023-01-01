Завод по производству овощных сеток в Заводоуковсе работает только на отечественном сырье

| Фото: завод "Аранео" | Фото: завод "Аранео"

250 тонн готовой продукции ежемесячно выпускает завод по производству овощных сеток "Аранео" в Заводоуковске Тюменской области, что позволяет покрывать 30 % потребности внутреннего рынка России.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор завода Константин Романов.

"Наша продукция ориентирована на отечественные агрохолдинги и крупные хозяйства для упаковки овощей открытого грунта. Также работаем с сельхозпроизводителями Узбекистана, Казахстана и Беларуси", - добавил он.

По словам Константина Романова, "Аранео" — единственный в России завод-изготовитель сетки для упаковки овощей с суммарным объемом выпуска 3 тыс. 500 тонн продукции в год. Компания является производственным предприятием полного цикла, вся продукция выпускается по уникальной технологии из 100 % отечественного первичного и вторичного сырья.

"Наш завод — это яркий пример удачного стартапа, который был построен с нуля и запустился в 2017 году. На начальном этапе пользовались государственными мерами поддержки в виде льготных кредитов и субсидий от Фонда "Инвестиционного агентства Тюменской области". Последние пять лет развиваемся за счет собственных средств, ежегодно наращиваем производственные мощности", - пояснил Константин Романов.

Завод "Аранео" выпускает сетку-мешок на рулоне, сетку-мешок на завязках, сетку паллетную, нить мешкозашивочную. Сетки — это один из самых популярных упаковочных материалов для хранения, транспортировки и фасовки сельскохозяйственной продукции. Они используется на конвейерах и автоматических фасовочных комплексах. Продукция соответствует всем международным стандартам.

Шпульки с нитями устанавливают на ткацкое оборудование, на котором происходит плетение сетки по заданным параметрам. Сетка плетется сплошным рукавом с уже готовыми прочными швами.

"У нас безотходное производство. И мы являемся основным катализатором по сбору вторичного пластика и его переработки", - пояснил Константин Романов.

На заводе создано около 250 рабочих мест. Оборудование используется импортное, в части его ремонта санкции удалось обойти.

"На предприятии создана собственная высококвалифицированная ремонтная бригада, которая адаптирована под ремонт парка станков. 80 % запчастей и комплектующих заменили отечественными аналогами", - подытожил директор завода.

Ирина Шемякина