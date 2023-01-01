Тюменский завод фасадного декора на 85 % перешел на отечественное сырье

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около пяти тысяч погонных метров изделий за одну смену производит Тюменский завод фасадного декора. 85 % составляет российское сырье, 15 % поставляют Китай и Турция.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор ООО "ТЗФД" Олег Хренов.

"Еще недавно около половины материалов мы закупали в Европе. Путем непрерывных испытаний мы смогли подобрать им достойную замену среди российских производителей", - добавил он.

На предприятии создано 26 рабочих мест. В 2022 году завод отметил своё десятилетие.

"Я всегда хотел работать в строительной сфере и в тоже время производить собственный продукт. Хотелось, чтобы он был индивидуальным, надежным, служил людям десятилетиями. Все начиналось с покупки станка с ЧПУ для резки пенопласта, тогда я еще не планировал производство фасадного декора, занимался изготовлением букв из пенопласта. В 2012 изготовил первые молдинги. Потребовался еще один станок для нанесения защитного покрытия, который был собран из разных комплектующих, после чего появились первые заказы", - поделился Олег Хренов.

Завод работает по трем основным технологиям. Первая – пенополистирол с защитным покрытием из мраморной и кварцевой крошки. Это самый легкий и недорогой декор. Длина изделий достигает двух метров. Вторая технология – архитектурный бетон. Он обладает повышенной прочностью и относительно небольшим весом, имитирует натуральный камень. Декоративные элементы, имеющие максимальное сходство с изделиями из натурального камня, наиболее востребованы. Третья технология – стеклофибробетон - это максимально прочные изделия, длина которых может достигать четырех метров. Они не крошатся, не осыпаются, легко реставрируются. Также завод оказывает услуги по выполнению дизайна проектов фасадов зданий и реставрации объектов. В ассортименте: фасадный декор (карнизы, наличники, балюстрады, колонны, полуколонны, базы, капители, рустовые камни, замковые камни, арки, сандрики и другое), фасадные панели.

"Мы тесно сотрудничаем с застройщиками, строительными компаниями, проектными организациями, архитекторами, дизайнерами, поставщиками строительных материалов. В этой сфере нас уже хорошо знают, особенно в нашем регионе. Принимаем участие в профильных выставках и мероприятиях по обмену опытом. Стараемся быть полезными нашим заказчикам, комплексно закрывать вопросы по фасадному декору. Также поставляем продукцию в разные регионы страны, поэтому уделяем внимание интернет-сервисам и продвижению", - пояснил Олег Хренов.

По его словам, наибольшим спросом пользуются элементы фасадов классического стиля, которые использовались при реставрации здания представительства Ямала в Тюмени, но в последнее время увеличился спрос и на оформление декоративными элементами фасадов многоэтажных зданий.

"Застройщики стремятся каждому жилому комплексу придать индивидуальный стиль, и здесь мы приходим им на помощь", - отметил Олег.

Применение декоративных элементов на фасадах многоэтажных зданий заслуживает отдельного внимания. Они должны быть надежными, массивными и монтаж таких изделий должен тщательно прорабатываться заранее. Декоративные элементы, изготовленные по разным технологиям, монтируются по-разному. Для каждой технологии разработана своя техническая документация: ТУ, паспорта, инструкции по монтажу. Для удобства клиентов организован производственный участок для крупных и нестандартных изделий.

"Чтобы иметь абсолютную уверенность в надежности продукции, мы проводим испытания изделий и крепежных элементов на прочность, подвергая их нагрузкам в несколько раз превышающим нормативные. Чтобы закрывать потребности самых взыскательных заказчиков, мы разрабатываем новые составы, в смесь добавляем разные виды песка, каменную крошку и другие инертные материалы. В результате мы получаем различные виды текстур, которые затем включаем в каталог. Для защиты изделий используем фасадные краски, гидрофобизаторы, лаки", - пояснил Олег Хренов.

В планах у руководства завода выйти на федеральный уровень, создать высокотехнологичное предприятие с локацией производственных площадок в нескольких регионах.

"Для этого мы оптимизируем производственные процессы и внутреннюю логистику, пополняем парк оборудования, выстраиваем новые бизнес-процессы, постоянно обучаемся и расширяем линейку продукции", - подытожил Олег Хренов.

Ирина Шемякина