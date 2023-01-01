Детали для машиностроения, нефтегазовых предприятий и АПК выпускает компания в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детали для машиностроения, нефтегазовых компаний и АПК выпускает производственное предприятие "Восход" в Тюмени. Для изготовления используется отечественное сырье. Несмотря на санкции, компания в прошлом году нарастила выпуск продукции, в том числе за счет нового оборудования, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора "ПП Восход" Дмитрий Говорухин.

"Наше оборудование, благодаря высокой точности, подходит для производства металлоизделий в приборостроении, машиностроительных, авиационно-космических отраслях и других сферах", - подчеркнул он.

За два года на промплощадке в Тюмени выпущено более 30 тыс. деталей. При этом отмечают кратный рост спроса на продукцию в 2022 г., и увеличение на 50 % объема производства. Сохранять набранные темпы планируют и в текущем году, в том числе за счет продолжения пополнения парка оборудования и выходу на собственные конструкторские разработки, а это уже прямой путь к развитию импортозамещения.

Последнее пополнение станочного парка – это вертикальный обрабатывающий центр и токарный станок с числовым программным управлением. Их приобрели по региональной программе возмещения первого взноса по лизингу. Сумма компенсации составила 8 млн рублей.

"Каждая единица такого высокотехнологичного оборудования обеспечивает, как минимум, два новых рабочих места. Сейчас у нас 15 фрезерных и токарных станков с числовым программным управлением. Потребность в кадрах всегда есть, как в связи с расширением парка, так и с ротацией кадров. В 2023 году готовы принять 10 специалистов – операторов станков с ЧПУ и инженеров для конструкторско-технологической службы. В коллективе трудятся около 50 сотрудников. Мы на рынке с 2020 года и за два года выросли значительно", - рассказал Дмитрий Говорухин.

Немаловажную роль на предприятии видят в участии в Нефтегазовом кластере. По оценке Дмитрия Говорухина, это помогает развитию рынка, кооперации между предприятиями. Итогом участия в технологических днях заказчика стало сотрудничество с компаниями Московской области. Также оборудование "Восхода" заказывают компании Тюменской области, Югры и Ямала.

Оксана Корнеенкова