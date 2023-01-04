Тюменская ИТ-компания готова к тестированию своего ПО для аппаратов УЗИ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программное обеспечение компании "Ру Софт" для автоматизированного вычисления функциональных и структурных показателей миокарда на аппаратах УЗИ готово к тестированию.

По словам автора проекта, студента Тюменского медицинского университета Георгия Климова аналогичная программа используется в аппаратах УЗИ экстра-класса, но это импортный продукт и практически все компании, которым принадлежит такое ПО, объявили о приостановке своей деятельности на территории России.

"Наша программа работает как web-сервис и совместима со всеми аппаратами УЗИ вне зависимости от качества и производителя. При разработке мы столкнулись с высокой погрешностью при автоматической обработке снимков УЗИ, но решили эту проблему с помощью 3D реконструкцией сердца. В дальнейшем хотим интегрировать нейросеть, чтобы наше программное обеспечение по качеству не уступало аппаратам экстра-класса", - рассказал разработчик.

Программа увеличивает качество диагностики, нивелируя человеческий фактор. В ближайшее время пройдёт испытание программного обеспечения в реальных в медицинском учреждении для выявления ошибок в дальнейшей апробации полученных результатов, сообщает Мегатюмень.

Отметим, что свою разработку компания – резидент Тюменского технопарка представила на форуме "Инфотех-2022". Новинка вызвала интерес профессионального сообщества.