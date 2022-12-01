Тюменская компания производит стройматериалы из российских компонентов уже более 40 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уже более 40 лет производит цементно-стружечные плиты из российских компонентов компания "Сибжилстрой" под Тюменью. На данный момент это единственный производить ЦСП в Уральском федеральном округе, а по России тюменская продукция занимает 30 % рынка.

Курс на импортозамещение на предприятии взяли давно. По словам генерального директора ООО "Сибжилстрой" Татьяны Бойко, благодаря переводу оборудования на запчасти отечественных производителей, как и редукторов, изменений в своей работе компания в этом году не ощутила.

"К весне у нас процентов на 70 уже было переведено оборудование на российских поставщиков. В год на промышленной площадке впускаем около 20 тысяч кубических метров цементно-стружечных плит. Если этот объем перевести в квадратные метры, то это около 1 миллиона 200 тысяч", - рассказала Татьяна Бойко.

При этом импортозамещение прошло и по сырью. Цемент, как и ранее, поставляют из Оренбургской области, древесину закупают у тюменских, курганских и омских предприятий. А вот некоторые составляющие раньше приходилось закупать у иностранных производителей, в том числе австралийских. Но специалисты "Сибжилстроя" нашли альтернативу. Сегодня плиты производятся полностью из отечественного сырья, при этом соблюдая оригинальную технологию.

Высокотехнологичное производство состоит из нескольких этапов – сначала все компоненты попадают в формовочную машину, которая их смешивает и формирует плиту. Затем материал поступает в камеру твердения. А далее - в сушильный канал. В финале происходит распиловка готовых плит по формату и после контроля качества материал упаковывается и доставляется заказчику. ЦСП - теплый и крепкий материал, служит до 50 лет. Используется для строительства домов, как материал для изоляции тепла и влаги стен, кровли, а также несъёмной опалубки и стяжки пола.

Возможности промплощадки руководитель представила участникам комитета по промышленности и инновациям Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Как подчеркнула Татьяна Бойко, компания в данный момент располагает свободными помещениями, где могут расположиться смежные производства. Пощадка уже оборудована краном, есть железнодорожные пути, предусмотрена собственная генерация энергии.

По мнению участников комитета, а это руководители тюменских промышленных компаний, такое сотрудничество будет способствовать производственной кооперации. К тому же такого качества промплощадок в Тюмени и рядом с областной столицей крайне мало.

Отметим, что предприятию уже более 90 лет. За это время завод менял направления деятельности. В разные годы здесь был налажен процесс лесопереработки, производства мебели, а четыре десятилетия назад здесь запустили цех по изготовлению цементно-стружечных плит.

Оксана Корнеенкова