  • 8 декабря 20228.12.2022четверг
  • В Тюмени -15..-17 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Две тюменские компании планируют выйти на экспорт с высокотехнологичным оборудованием

Экономика, 09:52 08 декабря 2022

neo-mash.ru

Тюменские компании в разы нарастили выпуск импортозамещающего оборудования за 2022 год и планируют выйти на экспорт, сообщил директор регионального департамента инвестполитики Антон Машуков, который посетил предприятия "Неомаш" и "Мегатор".

"Их высокотехнологичная импортозамещающая продукция востребована на отечественном рынке и готовится к выходу на экспорт", - сказал он.

В ходе визита на производства на промплощадки Машуков также подчеркнул, что положительную динамику развития производств необходимо сохранить и усилить. Этому помогут в том числе и меры господдержки. К примеру, до 16 декабря продлен прием документов на компенсацию первоначального взноса по договорам лизинга на оборудование.

департамент инвестиционной политики и господдержки Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и господдержки Тюменской области

Оба предприятия работают на промплощадке Агентства инфраструктурного развития Тюменской области "ДСК 500" и рассматривают возможность размещения в будущем промышленном технопарке.

Компания "Мегатор" является единственным производителем блочных комплектных трансформаторных подстанций полного цикла в тюменском регионе.

Расположенное на промышленной площадке ДСК500 предприятие "Неомаш" выпускает химические реакторы, фильтрационные установки и другое современное лабораторное оборудование для научных исследований. Таких предприятий четыре на всю страну.

Производство на "Неомаше" не серийное: каждый прибор изготавливают под конкретную цель, по индивидуальному техническому заданию. Конструируют оборудование сами работники предприятия. Среди постоянных заказчиков – крупные нефтегазовые компании и Российская академия наук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДСК 500 , импортозамещение

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:59 08.12.2022Предпринимателей с марта 2023 года освободят от дорогостоящих процедур спецоценки условий труда
09:52 08.12.2022Две тюменские компании планируют выйти на экспорт с высокотехнологичным оборудованием
09:29 08.12.2022Столы для игры в текбол производят в Тюмени
09:18 08.12.2022Цифровое взаимодействие бизнеса и власти обсудят в Тюменском технопарке