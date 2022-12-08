Две тюменские компании планируют выйти на экспорт с высокотехнологичным оборудованием

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Тюменские компании в разы нарастили выпуск импортозамещающего оборудования за 2022 год и планируют выйти на экспорт, сообщил директор регионального департамента инвестполитики Антон Машуков, который посетил предприятия "Неомаш" и "Мегатор".

"Их высокотехнологичная импортозамещающая продукция востребована на отечественном рынке и готовится к выходу на экспорт", - сказал он.

В ходе визита на производства на промплощадки Машуков также подчеркнул, что положительную динамику развития производств необходимо сохранить и усилить. Этому помогут в том числе и меры господдержки. К примеру, до 16 декабря продлен прием документов на компенсацию первоначального взноса по договорам лизинга на оборудование.

| Фото: департамент инвестиционной политики и господдержки Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и господдержки Тюменской области

Оба предприятия работают на промплощадке Агентства инфраструктурного развития Тюменской области "ДСК 500" и рассматривают возможность размещения в будущем промышленном технопарке.

Компания "Мегатор" является единственным производителем блочных комплектных трансформаторных подстанций полного цикла в тюменском регионе.

Расположенное на промышленной площадке ДСК500 предприятие "Неомаш" выпускает химические реакторы, фильтрационные установки и другое современное лабораторное оборудование для научных исследований. Таких предприятий четыре на всю страну.

Производство на "Неомаше" не серийное: каждый прибор изготавливают под конкретную цель, по индивидуальному техническому заданию. Конструируют оборудование сами работники предприятия. Среди постоянных заказчиков – крупные нефтегазовые компании и Российская академия наук.