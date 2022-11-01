Датчики давления нового поколения из отечественных комплектующих запускает в производство "Тюмень Прибор"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Датчики давления нового поколения из отечественных комплектующих запускает в производство на новой площадке "Тюмень Прибор". Здание завода площадью более 3 тыс. кв. м возведено в индустриальном парке "Боровский". Здесь компания планирует расширить линейку продукции и создать 150 высокотехнологичных рабочих мест.

Как рассказал во время экскурсии по производству участникам Ассоциации экспортеров Тюменской области технический директор центра промышленной автоматизации "Тюмень Прибор" Марсель Валиев, площадка открылась в сентябре. Производственная мощность - до 300 единиц оборудования в месяц.

"Планируется диверсификация продукции, в том числе запуск производства в промышленных масштабах датчиков давления серии СТ, которые мы сертифицировали два года назад, часть из них находится сейчас в опытно-промышленной эксплуатации", - пояснил руководитель.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помимо этого компания расширит производство за счет комплексных решений для систем автоматизации. Поставщиков комплектующих для высокотехнологичного оборудования, которые ранее закупались за рубежом, нашли в России.

"В процессе импортозамещения мы со всей страной находимся уже девятый год. Наше направление наиболее остро ощутило эту проблему, потому что системы управления начинены высокотехнологичным оборудованием – контроллеры, микросхемы, платы – то, что страдает в первую очередь. Мы находим поставщиков внутри страны. В этом году перестроились на укомплектование наших шкафов управления контроллерами отечественного производства – это производители из Екатеринбурга, Пензы и Москвы", - отметил Марсель Валиев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По датчикам давления глубина импортозамещенной продукции составляет 90 %. Вместе с тем, эксперт отмечает, что самая важная сейчас задача для технологической независимости – открытие производств элементной базы, что невозможно без рационального использования высокого потенциала российских инженеров. А плюсом является сотрудничество в этом ключе с дружественными странами.

В компании "Тюмень Прибор" считают экспорт перспективным направлением для развития. С несколькими фирмами из Казахстана подписаны соглашения о намерениях. Большую заинтересованность в тюменском оборудовании для промышленной автоматизации проявили бизнесмены из Египта, которые побывали на заводе в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2022.

Напомним, тюменская компания уже 20 лет производит системы интеллектуальной автоматизации и оборудования: компоновочные шкафы, датчики давления, промышленные компьютеры, системы автоматизации (ЛСУ, СПАЗ, РСУ, СТМ) и другие. Продукция пользуется спросом у компаний нефтегазодобывающей сферы, гражданского строительства и других отраслей экономики. Импортозамещение во всех новых проектах составляет более 90 %.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оксана Корнеенкова