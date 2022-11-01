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Тюменский сейсморегистратор "Геотом" выйдет в массовое производство в 2023 году

Экономика, 15:23 23 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Cейсморегистратор "Геотом" разработал технический центр ООО "ТСГК" в Тюмени. Компактное, современное оборудование обладает рядом преимуществ перед импортными аналогами. Первая партия – 1 тыс. штук – проходит испытания в ХМАО - Югре.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил генеральный директор Тюменской сервисной геофизической компании Рустам Камалтдинов.

"В наш сейсморегистратор установлена специальная батарея, которой хватает на весь сезон. И он не имеет кабелей, это намного упрощает его работу. Запущена опытная эксплуатация этого оборудования в Нижневартовском районе. В 2023 году планируем запустить масштабное производство – 110 тысяч штук, готовы поставлять на рынки", - сказал он.

По мнению разработчиков, аналоги, которые сейчас есть на рынке, не имеют онлайн-передачи данных либо это полностью слепые системы. У них недостаточно емкие аккумуляторы, в условиях Севера быстро разряжаются. Поэтому тюменским исследователям пришла идея использовать не аккумулятор, а батарею, которую в конце сезона можно смело утилизировать.

"Не нужно ничего менять, она весь сезон пишет данные. Сам корпус в темноте светится, его легко найти даже в полуметре снежного покрова, он просвечивается", - добавил Рустам Камалтдинов.

генеральный директор Тюменской сервисной геофизической компании Рустам Камалтдинов Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Технический центр ООО "ТСГК" с партнерами занимается еще одной разработкой - импульсного источника. Это более экологическая методика, которую смогут применить на практике геофизические компании страны.

"Разрывной метод – это надо пробурить, взорвать на определенной глубине, а вибрационные источники очень большие, около 40 тонн, и они наносят природе ущерб. Импульсный источник относительно легкий, экологичный, срабатывает с поверхности, запускает короткий импульс в недра земли, ответ принимает по датчикам типа нашего же "Геотома", - пояснил генеральный директор Тюменской сервисной геофизической компании.

Производство импульсного источника уже началось. Впереди – выход на рынок. Десятки компаний страны, которые занимаются сейсморазведкой, являются потенциальными покупателями тюменской разработки.

Добавим, Тюменская сервисная геофизическая компания (ТСГК) находится на рынке с конца 2007 г. Сферы деятельности: сейсморазведочные работы по методике 2D/3D, специальные геофизические работы, изучение верхней части разреза и другие. Регионы присутствия – ХМАО, ЯНАО, Томская область, Якутия. Заказчиками являются Роснефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь и другие.

ТСГК входит в состав Нефтегазового кластера Тюменской области. Это помогает компании находить необходимых продавцов и покупателей в оптимально короткие сроки и на взаимовыгодных условиях.

Анжела Лебедева

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# геология , импортозамещение , нефтегазовый кластер

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