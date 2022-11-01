Тюменский сейсморегистратор "Геотом" выйдет в массовое производство в 2023 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Cейсморегистратор "Геотом" разработал технический центр ООО "ТСГК" в Тюмени. Компактное, современное оборудование обладает рядом преимуществ перед импортными аналогами. Первая партия – 1 тыс. штук – проходит испытания в ХМАО - Югре.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил генеральный директор Тюменской сервисной геофизической компании Рустам Камалтдинов.

"В наш сейсморегистратор установлена специальная батарея, которой хватает на весь сезон. И он не имеет кабелей, это намного упрощает его работу. Запущена опытная эксплуатация этого оборудования в Нижневартовском районе. В 2023 году планируем запустить масштабное производство – 110 тысяч штук, готовы поставлять на рынки", - сказал он.

По мнению разработчиков, аналоги, которые сейчас есть на рынке, не имеют онлайн-передачи данных либо это полностью слепые системы. У них недостаточно емкие аккумуляторы, в условиях Севера быстро разряжаются. Поэтому тюменским исследователям пришла идея использовать не аккумулятор, а батарею, которую в конце сезона можно смело утилизировать.

"Не нужно ничего менять, она весь сезон пишет данные. Сам корпус в темноте светится, его легко найти даже в полуметре снежного покрова, он просвечивается", - добавил Рустам Камалтдинов.

Технический центр ООО "ТСГК" с партнерами занимается еще одной разработкой - импульсного источника. Это более экологическая методика, которую смогут применить на практике геофизические компании страны.

"Разрывной метод – это надо пробурить, взорвать на определенной глубине, а вибрационные источники очень большие, около 40 тонн, и они наносят природе ущерб. Импульсный источник относительно легкий, экологичный, срабатывает с поверхности, запускает короткий импульс в недра земли, ответ принимает по датчикам типа нашего же "Геотома", - пояснил генеральный директор Тюменской сервисной геофизической компании.

Производство импульсного источника уже началось. Впереди – выход на рынок. Десятки компаний страны, которые занимаются сейсморазведкой, являются потенциальными покупателями тюменской разработки.

Добавим, Тюменская сервисная геофизическая компания (ТСГК) находится на рынке с конца 2007 г. Сферы деятельности: сейсморазведочные работы по методике 2D/3D, специальные геофизические работы, изучение верхней части разреза и другие. Регионы присутствия – ХМАО, ЯНАО, Томская область, Якутия. Заказчиками являются Роснефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь и другие.

ТСГК входит в состав Нефтегазового кластера Тюменской области. Это помогает компании находить необходимых продавцов и покупателей в оптимально короткие сроки и на взаимовыгодных условиях.

Анжела Лебедева