Тюменские предприниматели переориентируются на российские маркетплейсы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На отечественные маркетплейсы переходят предприниматели Тюменской области. Тенденция актуализировалась в 2022 году, когда доступ на зарубежные интернет-площадки для отечественных производителей был ограничен. И в этом плане переориентация на тот же Авито помогла сохранить и увеличить продажи.

Об этом рассказал владелец мастерской Unreal neon Егор Агафонов на конференции центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области и Авито в Тюменском технопарке.

"Более двух лет мы изготавливаем неоновые изделия. Еще в прошлом году фокус был сосредоточен больше на зарубежных площадках. С марта я начал активно пользоваться, тестировать Авито, разместил 100 объявлений. Был удивлен активным откликам. На данный момент эта площадка полностью заместила зарубежные. До 70 процентов заказов мне идут с Авито. В наше время нужно быть мультиплатформенным, что я и делаю. Остальные заказы идут с Яндекс.Маркет, Ozon, "Ярмарки мастеров", ВКонтакте", - пояснил предприниматель.

По его словам ресурсы предоставляют удобный для бизнеса сервис. Преимуществом Авито он считает аналитику спроса и коллтрекинг – предпринимателю важно понимать, как перестраивается общение с клиентом.

В конференции участвовали более 200 предпринимателей Тюменской области. Регион стал первой площадкой в стране, где в центре "Мой бизнес", предприниматели могут получить полноценную поддержку по запуску и развитию собственного бизнеса на Авито. Со временем партнерская сеть будет увеличена.

"Такие проекты мы будем продолжать и с другими компаниями. В планах у нас Wildberries, Яндекс.Маркет и ряд других интернет-площадок. Конференция дала мощный старт в целом пилотному проекту не только на уровне региона, но и Российской федерации", - прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Отметим, что получить поддержку в продвижении продукции на 10 интернет-площадок предприниматели региона могут в центре "Мой бизнес". А 28 ноября стартует обучающий марафон "Мой бизнес на Авито". Он позволит представителям малого и среднего бизнеса изучить наиболее эффективные стратегии продаж - от старта до увеличения объемов. Участников ждёт подарок от компании - до 60 тыс. рублей бонусами на продвижение в онлайн.

Конференция прошла при поддержке инвестиционной команды Тюменской области Invest Tyumen, корпорации МСП и Тюменского технопарка.

Оксана Корнеенкова