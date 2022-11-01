150 цифровых продуктов 40 тюменских IТ-разработчиков включено в реестр отечественного ПО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

150 тюменских цифровых продуктов включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Импортозамещающие разработки представлены 40 правообладателями Тюменской области.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном департаменте информатизации, многие из IТ-решений тюменских компаний успешно себя зарекомендовали на российском рынке.

"В качестве таких примеров можно привести геоинформационную систему обеспечения градостроительной деятельности. А также региональную навигационно-информационную систему, программный комплекс учета и управления охотхозяйственным реестром", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в департаменте не исключают, что ряд разработок для сферы нефтегазового комплекса таких компаний, как "Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть", имеют перспективы для развития в индустриальных центрах компетенций, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. Их создание анонсировал на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" председатель правительства России Михаил Мишустин. Для импортозамещения иностранного ПО отечественным было отобрано 216 проектов. По отдельным проектам разработчики ещё не определены, они станут известны по результатам конкурса. Тюменские IТ-компании имеют все шансы поучаствовать в проектах, цель которых - предложить современный отечественный софт для стабильного функционирования критически значимой инфраструктуры промпредприятий.

Отметим, что уровень импортонезависимости по программному обеспечению в Тюменской области составляет 80 %. А в текущем году цифровая зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы региона составила 72 %. Количество IТ-компаний, которые получили аккредитацию Минцифры РФ за шесть лет, увеличилось в пять раз: с 45 в 2016 году - до 262 в 2022-м.

Оксана Корнеенкова