Электрический мини-трактор компании из Тюмени планируют применять в Египте и Эфиопии

| Фото: скриншот видео компании "Ермак Индастриз" | Фото: скриншот видео компании "Ермак Индастриз"

Электрический мини-трактор компании "Ермак Индастриз" из Тюмени планируют применять аграрии, коммунальщики и строители Египта и Эфиопии. Также в разработке тюменских инженеров заинтересованы предприятия Нигерии, Монголии, Перу и других стран Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Техника на 100 % состоит из российских комплектующих, дешевле в четыре раза зарубежных электрических аналогов и сопоставима по цене с бензиновыми и дизельными версиями.

Принципиальное отличие тюменского мини-трактора с навесным оборудованием в уникальном приводе - электрическом актуаторе, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта компании – резидента Тюменского технопарка "Ермак Индастриз" Илья Анисимов.

"То есть мы используем электрический привод вместо гидравлического. И второе отличие – это электрогидравлические актуаторы, которые позволяют производить загрузку кузова. Также на установку самопогрузчика монтируется поворотный отвал, которым можно убирать тот же снег или производить планировку участка, а на заднюю навеску с таким же актуатором будет установлена дорожная щетка", - пояснил руководитель проекта.

В реализации проекта разработчики заручились поддержкой областного департамента инвестполитики. А в продвижении вопроса по созданию промплощадки помогает инвестор из Москвы. Он финансирует выпуск промышленного образца, изготовление линейки продукции и создание цеха по сборке. В дальнейшем при увеличении спроса планируется создать производство полного цикла. Впрочем, в такую энергоэффективную технику готовы вкладываться и зарубежные компании. По итогам бизнес-миссии тюменских предприятий в Египет "Ермак Индастриз" ведет переговоры с 10 египетскими организациями. Среди предложений – дилерские услуги, приобретение мини-тракторов для сельхозпредприятий и нефтяной компании.

"Рынок интересен и перспективен для нас. Плюс если там организовать производство, а это не требует больших вложений, то открываются перспективы беспошлинной торговли практически со всеми странами мира. Через нашего инвестора ведем также работу по Эфиопии. Уже на согласовании договор поставки пяти единиц техники. Там они будут использоваться для возделывания полей", - уточнил Илья Анисимов.

Вместе с тем компания прорабатывает вопрос по применению подхода – батарея как услуга. Покупатель покупает технику без аккумуляторной батареи, что для него финансово выгоднее. А саму батарею в аренду сдает компания, которая ее в дальнейшем и обслуживает, заряжает и в случае приближающегося разряда аккумулятора - меняет.

Видео ООО "Ермак Индастриз"

Мобильную многофункциональную электрическую платформу с навесным оборудованием можно применять в сельском хозяйстве для вспашки, посева, сбора сена, в коммунальном - подметание, полив, в строительстве - перемещение и подъем грузов, планирование участков, и даже в лесопарковом - для обрезки деревьев и стрижки газонов. В компании отмечают, что особенно это актуально для замены средств малой механизации с двигателями внутреннего сгорания, применяемых в закрытых помещениях и в зонах с повышенными требованиями к отсутствию выбросов парниковых газов.

Оксана Корнеенкова