Федеральный производитель контрольно-измерительных приборов локализует производство в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральный производитель контрольно-измерительных приборов завод "Элемер" локализует производство в Тюмени. Два года назад он открыл региональное представительство – компанию "ЭЛИОН-Тюмень", которая в октябре 2022 года стала участником Нефтегазового кластера. После этого начались переговоры о создании промплощадки. Из обсуждаемых вариантов локализации - индустриальный парк "Богандинский" и технопарк "ДСК 500".

Как рассказал во время пресс-тура коммерческий директор "ЭЛИОН-Тюмень" Владимир Мартелов, с уходом иностранных компаний производства "Элемера" работают с загрузкой под 200 %, изготавливая автоматику для предприятий ТЭК и ЖКХ.

"Большой запрос возник по уровнемерам, потому что ушли из России производители волноводных уровнемеров. Они оставили рынок без приборов. Мы оперативно на это среагировали – производство готовится к выпуску волноводных расходомеров, идет сертификация разработки. И в целом, из-за оттока зарубежных поставщиков у нас работы стало в разы больше – завод в Зеленограде загружен на 200 процентов, коллектив работает в шесть смен. Мы сотрудничаем с тюменскими предприятиями, которые специализируются на металлообработке. Те же бобышки, гильзы и другие компоненты для приборов покупаем на месте. Это дешевле по логистике и выгоднее по временным затратам", - уточнил руководитель.

На данный момент в Тюмени сконцентрированы логистическая служба, техподдержка и специалисты по продвижению продукции. С Агентством инфраструктурного развития Тюменской области начались переговоры по размещению производства на одной из промплощадок.

"Сейчас находимся в офисном здании, а возможности шире. Присутствие в индустриальном парке или технопарке будет выгодно еще и в плане кооперации с местными производителями комплектующих для нашего оборудования. А участие в Нефтегазовом кластере для нас – это расширение сбыта, получение обратной связи, возможность переформатировать взаимоотношения с заказчиками", - подчеркнул Владимир Мартелов.

Также он отметил, что ежегодно завод выпускает на рынок до четырех передовых высокотехнологичных разработок. В этом году компания выпустила инновационный калибратор-измеритель унифицированных сигналов ЭЛЕМЕР-ИКСУ-3000. Он полностью отвечает концепции технологического суверенитета страны и используется в качестве эталонного средства измерений при поверке приборов как в лабораторных, так и полевых условиях. Продукция по многим показателям превосходит иностранные аналоги. Локализация предприятия в Тюменской области — это пример развития нефтегазового приборостроения и сервиса по обслуживанию оборудования.

Оксана Корнеенкова