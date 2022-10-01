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Тюменскую IT- разработку электронного документооборота внедрили более 500 предприятий УФО

Экономика, 15:02 25 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 500 учреждений и предприятий используют электронный документооборот от тюменской IT-компании "Бюрократ". Систему внедряют не только в Тюменской области, но и на Ямале и в Югре. Спрос на нее и другие программные продукты в санкции увеличился в разы.

Как развивается импортозамещение цифровых решений для офисов, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора компании "Бюрократ" Индира Козыбаева.

"Наша система - конкурентоспособный продукт. В отличие от других разработчиков мы развиваем web-ориентированный документооборот без привязки к рабочему месту. Система не содержит иностранных компонентов и полностью кроссплатформенна, что позволяет использовать ее на любом компьютере. Ее внедряют как на небольших предприятиях и нефтепромыслах, так и в образовательных, медицинских учреждения, ТРИЦ. В ближайших планах - создать единую систему документооборота для управляющих компаний региона", - уточнила представитель IT-компании.

По ее словам в санкции спрос на тюменские и в целом отечественные программные продукты увеличился кратно.

"По заказам мы видим, что идет активное импортозамещение иностранных ПО. Многие компании, которые являются нашим клиентом по одному из продуктов, интересуются и дают идеи по разработке аналогов импортных систем в рамках цифровой трансформации. Мы также следим за тенденциями в стране, мониторим линейки программных продуктов зарубежных вендоров и смотрим на возможности и скорость их заместить", - Индира Козыбаева.

В линейке готовых продуктов "Бюрократа" несколько решений, включая системы управления активами и проектами.

Отметим, что компания является IT-направлением холдинга "Растам". Более 30 сотрудников занимаются разработкой программных продуктов, в том числе и техзаданию заказчика с учетом специфики деятельности и бизнес-процессов.

Оксана Корнеенкова

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# IT-технологии , импортозамещение , электронный документооборот

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