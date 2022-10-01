Тюменское ПО для повышения качества кардиодиагностики установят на апробацию в областной больнице №1

| Фото: пресс-служба ОБ №3 | Фото: пресс-служба ОБ №3

Апробация программы для повышения качества кардиодиагностики на УЗИ-аппаратах тюменский разработчик – компания "Ру Софт" планирует провести в ближайшие полгода в ОКБ № 1. Далее начнется коммерциализация проекта.

Потенциал рынка – более 8 тыс. медучреждений по всей России. Проект не имеет российских аналогов и является импортозамещением зарубежных решений.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал генеральный директор "Ру Софт" Георгий Климов.

"На данном этапе – это уже предпилот. Мы надеемся найти достаточно инвестиций, чтобы разработать еще и 3D-моделирование. После этого уже будем готовы к апробации в реальных условиях. От департамента здравоохранения Тюменской области было предложение провести апробацию в ОКБ № 1. Рассчитываю, что в ближайшие полгода проведем ее и зарегистрируем ПО как медицинское изделие. После чего все будет готово к коммерциализации", - пояснил руководитель.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ПО автоматически рассчитывает кардиопоказатели на основе данных УЗИ сердца. Разработчики создали и свою ПАК-систему удобной и быстрой интеграции в медицинских учреждениях. Она представляет программно-аппаратный комплекс для передачи и хранения результатов рентгена, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, УЗИ и прочих медицинских изображений. Отечественное решение замещает высокотехнологичные иностранные. Автоматически просчитывать показатели могут УЗИ-аппараты экстра-класса. В основном зарубежных производителей. Они достаточно дорогие и в санкции их поставки осложнены, как и обслуживание. Тюменское ПО улучшает качества диагностики, нивелирует человеческий фактор, совместимо с отечественными информационными системами и УЗИ-аппаратами.

Свою разработку тюменская компания – резидент технопарка представила на форуме "Инфотех-2022". Новинка вызвала интерес профессионального сообщества. По словам Георгия Климова, главное, что удалось получить обратную связь и возможные инвестиции, интеграции с участниками рынка. Заинтересовались развитием проекта Инвестиционное агентство Тюменской области, а внедрением – региональный центр информационных технологий. С компанией "Ред Софт" обсуждены возможности партнерства.

Напомним, данный проект победил на федеральном конкурсе студенческих стратапов по направлению "Медицина и технологии здоровьесбережения". Генеральный директор "Ру Софта" Георгий Климов является студентом педиатрического факультета Тюменского ГМУ. Полученный 1 млн рублей автор направил на развитие разрабатываемого ПО.

Оксана Корнеенкова