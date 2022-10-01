"ПолимерПласт" повысил производительность труда на оборудовании по программе компенсации лизинга

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Производительность труда повысил крупнейший производитель пенопласта УФО "ПолимерПласт" в Тюмени. Компания усилила свою промплощадку автоматической упаковочной машиной на термоусадочную пленку ZC/B600, воспользовавшись программой компенсации 100 % первоначального взноса по договору лизинга при приобретении оборудования. Размер возмещения составил 2,2 млн рублей.

"За счет автоматизации производительность труда мы подняли на пять процентов, но здесь важно и качество контроля готовой продукции. Если раньше сотрудники, занятые на данном участке, физически занимались преимущественно упаковкой, то сейчас есть возможность внимательнее следить за качеством продукции. Как следствие, кратно уменьшился брак", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" начальник планово-экономического отдела ООО "ПолимерПласт" Азат Зиганшин.

Предприятие импортонезависимо от сырья – 80 % пенополистирола поставляет СИБУР. В месяц на тюменской промплощадке выпускают 15 тыс. куб. м, а в сезон и до 20 тыс. куб. м готовой продукции, которая востребована крупнейшими строительными компаниями всего УФО.

"Материал используют застройщики Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Югры и Ямала. Новую упаковочную линию приобрели для экструдированного полистирола. Этот продукт используется в домостроении для утепление цоколя, фундамента, стяжек или как теплоизоляционный слой в автодорожном и железнодорожном строительстве. Для всего, что выше уровня земли, может использоваться обычный пенопласт или также экструдированный. Наша продукция везде, где есть вода и сложные природные условия", - подчеркнул Азат Зиганшин.

По его словам, это не первая региональная мера поддержки для модернизации производства, которой воспользовалась компания. В 2020 г. "ПолимерПласт" предоставили субсидию из областного бюджета на возмещение первоначального лизингового взноса на оборудование. Также оказана помощь в автоматизации производства. Оснащение произвели вовремя - площадка оборудована самыми современными технологичными линиями. К развитию стимулирует конкуренция на рынке производителей теплоизоляционных материалов.

"С 2006 года работаем в данном сегменте. Рынок производства пенополистирола в России высококонкурентный, мы в нем занимаем 8 процентов. В группе компаний работают 50 человек. Есть производственный цех в Сургуте. Обсуждаем открытие новой производственной площадки, ориентированной на западную часть России. Проект пока в проработке, изучаем потенциал рынка, оцениваем спрос", - уточнил представитель "ПолимерПласта".

Отметим, что 27 производственным предприятиям Тюменской области уже возместили 100 % первоначального взноса по договору лизинга при приобретении оборудования. Размеры компенсаций составляют от 200 тыс. до 20 млн рублей и более. Заявления на возмещение принимаются до 30 ноября. Более подробно о мере поддержки можно узнать в департаменте инвестполитики Тюменской области: отдел поддержки промышленности (3452) 42-65-56, отдел поддержки малого предпринимательства (3452) 42-66-42.

Оксана Корнеенкова