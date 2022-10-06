Компания "ЭнергоТехСервис" локализует производство в Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Компания "ЭнергоТехСервис" нацелена на техническую и экономическую локализацию производства. Об этом депутатам Тюменской областной думы, которые провели выездное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам на территории индустриального парка "Боровский", сообщил финансовый директор компании Сергей Козлов.

"Ремонтные работы, которые раньше выполнялись у наших партнеров за границей, теперь локализованы здесь, и наши компетенции позволяют их выполнять", - пояснил Сергей Козлов.

Локализация по материалам контейнера газопоршневых электростанций и оборудованию вспомогательных систем газопоршневых электростанций на текущий момент уже составляет более 90 %.

В Тюменской области запланировано производить все трубопроводные и кабельные системы, щиты управления, щит генераторного выключателя и собственных нужд, газовую систему, металлокаркас, освещение и отопление, маслоснабжение, вентиляционные системы.

Продукция компании востребована на предприятиях нефтегазового сектора Ямала, Югры и Дальнего Востока. Это ее основные площадки.

Борис Олейник