Более 300 тонн чековой ленты в месяц производит компания в Тюмени

| Фото: Боровской бумажной компании | Фото: Боровской бумажной компании

Более 300 тонн чековой ленты в месяц производит Боровская бумажная компания в Тюмени. Нарастить объем удалось за счет поступления нового оборудования. Вместе с этим расширена и линейка продукции – теперь предприятие выпускает ролики из офсетной бумаги. Для изготовления используют сырье российского производства, а для термобумаги его поставляют из стран Азии.

По словам генерального директора Боровской бумажной компании Артема Ракшаева, на чековую ленту получен сертификат соответствия. Этот документ подтверждает качество продукции, и то, что она отвечает требованиям, которые предъявляются к термочувствительной бумаге. Кроме того, получен и сертификат о происхождении товара СТ-1 со знаком "П" - полностью российское сырье.

"У нас много клиентов – это банки, магазины. Мы создали хорошую логистику и участвуем в тендерах по всей России. Для нас поставка не имеет каких-либо сложностей. Объем нарастили за счет поступления нового оборудования и обучения своих сотрудников. После этого они быстро набирают обороты. Планируем запустить линии в режиме 24 на семь", - подчеркнул руководитель.

Напомним, первую линию по производству чековой ленты из термобумаги Боровская бумажная компания запустила в декабре 2021 года. В условиях санкций предприятие сумело организовать бесперебойное производство, обеспечивая заказчиков востребованной продукцией. В части дальнейшей стратегии ББК видит реализацию основной задачи - восстановление компетенции России в производстве термобумаги. Это серьезное направление в импортозамещении: по статистике потребность в чековой ленте по России составляет более 20 тыс. тонн ежегодно. Примерно такой же объём используется и в странах СНГ.

Оксана Корнеенкова