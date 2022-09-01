Попробовать черную икру из Червишево жители Тюменской области смогут в 2023 году

| Фото: пресс-службы администрации Тюменского района | Фото: пресс-службы администрации Тюменского района

Производить тюменскую черную икру предприниматель Алексей Воронов из Червишево Тюменского района планирует в 2023 году. Для этого он увеличил мощность аквафермы "Рыбное подворье" двумя новыми цехами по разведению мальков стерляди и форели, создано собственное осетровое маточное стадо, в котором уже 180 самок и 20 самцов.

"Наша деятельность начиналась в 2018 году с 17 бассейнов и двух производственных цехов для выращивания ремонтно-маточного стада осетровых рыб. Сегодня у нас уже 60 бассейнов и 7 производственных цехов, мы закупаем по 20 тысяч штук форели и по 15 тысяч стерляди два раза в год", - рассказал Алексей Воронов.

В марте 2022 года здесь получили первую икру от стерляди, которой всего три года. Это рекордный показатель, пояснил управляющий аквафермой Шамиль Магомадов. Обычно стерлядь даёт икру в диких условиях на шестой год жизни, в условиях установок замкнутого водоснабжения - на четвертый год.

В ближайших планах – замкнуть цикл, получить собственного малька от маточного стада, выйти на плановые мощности – пока они использованы на 70 %. И увеличить продажи - в месяц реализовывать одну тонну стерляди и полторы тысячи тонн форели.

Ежедневный контроль уровня кислорода в воде и подготовка рыбы к продаже — это лишь часть работы сотрудников аквафермы. Под каждый вид рыбы подбирается определенный специально сбалансированный корм. Рыба питается по расписанию, в сутки уходит более 200 кг корма.

На "Рыбном подворье" не только выращивают форель и стерлядь, но и производят копченую рыбу, строганину, наборы для ухи. Покупательский спрос очень высокий. Несмотря на то, что торгуют только в розницу, свободной продукции практически не остается. В санкции стали чаще покупать рыбу тюменские рестораны.

Кроме торговли, предприниматель начинает развивать и туристический бизнес. Уже сейчас на "Рыбном подворье" проводят экскурсии, а на территории аквафермы построили искусственный пруд, в который запустили рыбу. Вскоре здесь появятся уютные беседки для развлечения и отдыха посетителей.

В реализацию проекта Алексей Воронов инвестировал уже 100 миллионов рублей и создал пять новых рабочих мест. И останавливаться на достигнутом бизнесмен не собирается. В настоящее время при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области и администрации Тюменского района обсуждается реализация следующих этапов проекта.

Оксана Корнеенкова