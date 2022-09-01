Диски для дрифта и ралли оценят гонщики и профессионалы на выставке "Тюменская марка"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Промышленные новинки презентуют конкурсанты "Тюменской марки" на выставке в Тюмени. Экспериментальные образцы дисков для дрифта, ралли и тяжелой техники, а также сцепления для мотоциклов - все разработки Тюменского машиностроительного завода. Новинки оценят гонщики и профессионалы, которые ценят соотношение цены и качества. Причем аналогов тюменскому сцеплению в стране нет.

Об этом рассказал корреспонденту "Тюменской линии" коммерческий директор Тюменского машиностроительного завода Сергей Чирков.

"В этот раз презентуем новую торговую марку "TARZ" под девизом "Традиции и современные технологии". В следующем году увеличиваем линейку сцеплений на отечественную и зарубежную технику. И это тоже прямое импортозамещение", - подчеркнул руководитель.

Стенд необычный – внутри установлен стол для армрестлинга. В компании так решили подчеркнуть характер продукции да и отрасли в целом. "Машиностроение без несгибаемой воли не представляется. Особенно в сложившихся условиях", - пояснил Сергей Чирков.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

А компания "Браст", больше известная в регионе как дистрибьютор фанеры, предлагает решение для интерьера - стеновые акустические панели. В прошлом году их презентация состоялась тоже в рамках "Тюменской марки", а в 2022 году производство поставлено на поток.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Спрос на нашу новинку растет каждый день. Аналогов в стране никто не выпускает. Ранее такие панели завозили в Россию из Дании. Панели - не только красивое интерьерное решение, но и очень практичное - с их помощью можно избавиться от эха в помещении. Они сделаны из двух видов фанерной продукции, для которой используются ангарская сосна, сибирская лиственница и береза, в любом цветовом решении по авторским или типовым проектам", - рассказал руководитель отдела продаж компании "Браст" Владимир Александров.

По его словам, "Тюменская марка" для предприятия является точкой развития, способом рассказать о том, что компания не только продает фанеру, но и ответственный производитель.

"Мы - большие патриоты Тюменской области, поэтому хотим показать, что являемся многогранной компанией: у нас увеличился штат, растет производство, генерируются творческие решения, занимаемся благотворительностью", - подчеркнул представитель "Браста".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, что выставка конкурсантов "Тюменской марки" проходит 16 и 17 сентября в Выставочном зале на ул. Севастопольской, 12.

Оксана Корнеенкова