Тюменские технологии представляет "СибБурМаш" на отраслевом форуме в Санкт-Петербурге

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Технологические разработки представляет компания "СибБурМаш" на Петербургском международном газовом форуме. На счету предприятия - участника Нефтегазового кластера Тюменской области - 59 патентов на уникальные импортозамещающие разработки. Уже 20 лет оно повышает эффективность добычи углеводородного сырья крупнейших компаний ТЭК, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"У наших нефтесервисных компании есть все возможности сейчас завоевать рынок и показать высокое качество своей продукции. Газовый форум — одно из авторитетнейших событий, прямой выход на сотрудничество с Газпромом. Правительство Тюменской области имеет дорожную карту с крупнейшими корпорациями страны. Мы помогает предприятиям в продвижении, в развитии промышленности", - подчеркнул директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Он также отметил, что уже меньше чем через неделю прямой диалог предприятий с гигантами нефтедобычи состоится на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

Напомним, что "СибБурМаш" включен в федеральный перечень системообразующих предприятий России. Тюменская компания компания занимается выпуском технологического оборудования, необходимого для эксплуатации и ремонта скважин.