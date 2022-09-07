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Лабораторные плунжерные насосы выпускает резидент технопарка в Тюмени

Экономика, 15:01 07 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лабораторные плунжерные насосы выпускает резидент технопарка компания "АМКОР" в Тюмени. Оборудование уникальное для России, дешевле иностранных аналогов в несколько раз, изготавливается из отечественных комплектующих. Основные заказчики - предприятия нефтегазовой отрасли, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Высокая точность оборудования обеспечивается за счет программно-аппаратного подхода на основе искусственного интеллекта. Комплект состоит из самого насоса и электронного модуля управления. Полный цикл его производства наладили на тюменской площадке с 2018 года. За это время изготовлено 20 единиц продукции. В планах компании нарастить объем до 100 плунжерных насосов в год.

"Амкор" - молодое предприятие. Уже второй раз обращаемся за помощью и получаем поддержку от Центра "Мой бизнес". В свою очередь мы также готовы к сотрудничеству. Потенциал компании позволяет позиционировать себя экспортоориентированной, кроме того, участвовать в программе импортозамещения", - подчеркнул директор предприятия Роман Латыпов.

Для увеличения производственных мощностей "АМКОР" воспользовался государственной поддержкой в виде услуги по содействию в разработке программ модернизации, технического перевооружения и развития производства. Материалы вошли в состав заявки на участие в конкурсе Фонда содействия инновациям.

На средства гранта компания планирует трудоустроить узких специалистов и приобрести дополнительное оборудование - станки с числовым программным управлением. Все это вкупе позволит оптимизировать производственные процессы, снизить трудозатраты и увеличить выработку. В перспективе рассматривается вопрос о строительстве или приобретении собственного помещения.

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# импортозамещение , инвестиционное агентство , нефтегазовое оборудование

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