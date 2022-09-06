Шесть компаний с инновационными проектами стали резидентами Тюменского технопарка

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Шесть тюменских компаний стали резидентами Бизнес-инкубатора технопарка. Среди их проектов, представленных экспертному совету, - импортозамещающее ПО, инновационные технологические решения. В Западно-Сибирском инновационном центре отмечают, что это беспрецедентное количество новых резидентов.

Компания "TWINT SOFT" разработала программу, которая позволяет создать систему для подбора оптимальных решений по строительству и реконструкции городской дождевой канализации. В отличие от импортных аналогов, в тюменской программе предусмотрен лаконичный интерфейс и возможность интеграции с отечественными ПО и мобильными приложениями. С ее помощью уже реализовано проектирование магистральных сетей водоотведения в ЖК "Комарово Парк" и дождевой канализации в ЖК "Зеленые аллеи".

Интеллектуальный шкаф оперативного тока от предприятия "Передовой инжиниринг" реализован с применением отечественных комплектующих. Срок эксплуатации составляет 15 лет, а окупаемости – пять лет. Высокотехнологичное оборудование обеспечивает бесперебойное энергоснабжение оперативных цепей электроподстанций.

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Программно-аппаратный комплекс управления добычей нефти на основе нейросетевой оптимизации режимов работы скважин предложила команда "Интеллектуальных решений в управлении добычей". Это проект поддержан в 2021 году в Сколково.

А компания "ЭТП МИР" предлагает создать единую региональную закупочную систему на базе торговой площадки "МИР". Она может послужить основой для реализации единой системы поддержки предпринимателей региона в электронных закупках и позволит увеличить долю контрактов с тюменскими МСП до 65 %, привлечь в Тюменскую область 500 млн рублей дополнительных налогов.

Централизованная иммерсивная среда обучения от "Центра дополнительного образования" также является импортозамещающим решением. Специалисты компании работают над разработкой программно-аппаратного комплекса, который моделирует технологические процессы для обучения персонала на особо сложных или опасных объектах. Для наглядности используется виртуальная и дополненная реальность.

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Маркетплейс для бизнеса Finleo является действующим игроком площадок для продажи услуг в формате В2В. В данный момент консалтинговая группа "Атом" развивает категории финансовых, страховых услуг и продажу товаров, которых нет на привычных маркетплейсах: ПО, оборудование, спецтехника.

Оксана Корнеенкова