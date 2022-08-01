Тюменцы создают конструкции для экстремальных видов спорта из звукопоглощающего бетона

| Фото: Тюменского агентства развития креативных индустрий | Фото: Тюменского агентства развития креативных индустрий

Производство по изготовлению профессиональных конструкций для экстремальных видов спорта создано в Тюмени. Команда специалистов с большим опытом и знаниями объединилась при содействии Тюменского агентства развития креативных индустрий под известным в Тюменской области брендом "Дропнеш".

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" представитель команды "Дропнеш" Алексей Козлов, оборудование изготавливается вручную из отечественного бетона, присадок, пластификаторов, труб и арматуры. Компетенции, которые накоплены специалистами, позволяют не копировать импортные аналоги, а разрабатывать собственные решения, с учетом специфики погодных условий и жилой застройки.

Новинку оценили управы округов областного центра. Сейчас идут переговоры со специалистами муниципальных служб о том, чтобы такие профессиональные рампы, радиусы устанавливались по проектам благоустройства в общественных пространствах.

| Фото: Тюменского агентства развития креативных индустрий | Фото: Тюменского агентства развития креативных индустрий

"Любой объект для современных видов спорта будет востребован в регионе. Другой момент - насколько он качественный. Аналоги из фанеры выдерживают максимум полтора года. Потом нужно менять покрытие. У нас другое решение. В нашей команде шесть человек. На данный момент мы готовы изготавливать до двух тысяч квадратных метров конструкций за сезон. Создаем их вручную, основываясь на личном опыте катания", - пояснил Алексей Козлов.

В основе бетонных рамп и радиусов - металлическая арматура. А особый состав смеси и доработка – многоразовая шлифовка - обеспечивает звукопоглощение и долговечность. По сравнению с площадками из фанеры, бетонная служит 20 лет и более при соответствующем обслуживании. Преимуществом является и вариативность форм. Это необязательно большой радиус, а, к примеру, несколько малых мобильных элементов в парке или микрорайоне.

"Спрос в регионе и стране на такие конструкции очень большой. Есть запросы со стороны застройщиков. Проект при нашем содействии реализован "Партнер-Строем" в комплексе "Апрель". Обсуждаем с управой Калининского округа установку конструкции в сквере Вьюжном. Компании из Тобольска тоже стали к нам обращаться", - говорит представитель "Дропнеша".

Своей главной задачей команда видит возможность реализовать потребности тех людей, которые катаются на скейтах, роликах и ВМХ-велосипедах в городе. А попутно решаются и другие вопросы: молодежь выберет профессиональный объект и уйдет с излюбленных ими памятников и дорожек. Оттачивать мастерство и навыки в новом формате им интереснее.

Оксана Корнеенкова