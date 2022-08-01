Гуаровую камедь начнут производить в России благодаря тюменской селекции

| Фото: скриншот видео Тюменского технопарка | Фото: скриншот видео Тюменского технопарка

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Сорта гуара собственной селекции представил резидент Тюменского технопарка и Сколково компания "ВостокИнноТех" на Дне поля Юга России в Краснодарском крае. Тюменские сорта вызвали интерес у ведущих семеноводческих компаний, сообщает технопарк.

Представители сельхозкорпораций изучили культуру, особенности и технологию её возделывания, а также коммерческую составляющую затрат и ожидаемой прибыли от реализации. Благодаря разработке резидента, производители нашли востребованную культуру, а потребители – надёжных поставщиков, что открывает новые возможности для импортозамещения, уточняется в сообщении.

Напомним, что гуар относится к семейству бобовых. Из него получают стабилизатор и загуститель, которые используются в пищевой, медицинской, косметической и нефтедобывающей промышленностях, а также текстильной индустрии. На данный момент он полностью импортируется из Индии и Пакистана. Благодаря тюменской селекции и разработке промышленной технологии гуаровую камедь теперь будут производить в России, что особенно важно для достижения технологической независимости страны.

Видео: Тюменский технопарк