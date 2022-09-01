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Выпуск ортопедических матрасов и одежды в промышленных масштабах наладили компании в Тюмени

Экономика, 16:05 16 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпуск ортопедических матрасов и одежды в промышленных масштабах наладили компании в Тюмени. Продукция предприятий, которые являются участниками "Тюменской марки", востребована по всей России. Для изготовления детских товаров используются только качественные материалы.

По словам генерального директора "Умка Бейби" Натальи Чаруллиной, предприятие уже 20 лет выпускает продукцию для детей от рождения до школы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Более 10 поколений тюменских ребятишек выросло с нами. На сегодняшний день запущена линия по производству матрасов разных видов. На выставке представляем ортопедические", - отметила директор.

Стенд компании - один из самых трогательных на выставке, руководитель и менеджеры общаются с покупателями и представителями бизнеса в костюмах белых медведей. Кроме матрасов и одежды на выставку привезли подушки для беременных, коконы для младенцев, постельное белье.

Тюменскую марку одежды для всей семьи "Гаврики" знают далеко за пределами города и региона. Основатель бизнеса Андрей Гаврюшенко рассказал, что бизнес основан три года назад.

"Мы стартовали как производитель одежды для девочек. Со временем подросли, стали устойчивым предприятием, которое одевает всю семью. Импортозамещение – это как раз про нас, то, на что мы изначально делали ставку. Бренды одежды, которые были, ушли и, по большому счету, погоды для нас не делают. Мы своим трудом, качеством, упорством завоевываем сердца людей по всей стране. Сегодня розничные продажи идут от Чукотки до Калининграда. Этот охват постоянно увеличиваем. Производство находится и будет оставаться в Тюмени", - подчеркнул предприниматель.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, что новинки регионального легпрома можно увидеть и купить на выставке "Тюменской марки" 16 и 17 сентября с 10 до 19 часов. Кроме того, в течение двух дней тюменские предприниматели проводят мастер-классы. Так, компания "Умничка" - производитель развивающих досок для детей дошкольного возраста - научит создавать бизиборды. А туристический комплекс "Сны Леса" - саше с ароматными травами. Полное расписание здесь.

Оксана Корнеенкова

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# импортозамещение , Тюменская марка

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