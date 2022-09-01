Самозанятые наладили выпуск гамаков и качелей в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самозанятые Валентина и Иван Шаровы наладили выпуск садовых гамаков и качелей в Тюмени под брендом "МаксАлекс". Ранее такая продукция в Россию поставлялась из европейских стран. Семейная пара имеет все шансы, чтобы заместить иностранные аналоги тюменскими изделиями. Их изготавливают в мастерской, на оборудовании, которое собрано собственноручно. Для гамаков используется натуральное дерево.

"У нас семейная столярная мастерская, в которой мы производим уникальные каркасы для гамаков. Сырьем является отечественная сосна. Для покрытия используем безопасную краску", - пояснила Валентина Шарова.

Технология сложная, включает в себя несколько этапов. К примеру, необходимую форму изделиям придают, воздействуя на дерево высокой температурой. Процесс длительный, поэтому каждый гамак, а с этого года наладили и выпуск садовых качелей, является штучным экземпляром. Причем, самозанятые дают на продукцию гарантию. Уже выпущено около 30 гамаков. Их очень ценят жители крупных городов европейской части России.

Самозанятые являются участниками конкурса "Тюменская марка - 2022". Настроены на сотрудничество с тюменскими предприятиями, а в будущем планируют масштабировать бизнес до нескольких мастерских.

Оксана Корнеенкова