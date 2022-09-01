В Ишимском районе появятся сады черной смородины, вишни и облепихи на 100 гектарах

| Фото: www.imt-ishim.ru | Фото: www.imt-ishim.ru

Более 100 га плодово-ягодных садов заложит компания "Страна Агро" в Ишимском районе в течение ближайших семи лет. В этом году собрали первый урожай - восемь тонн черноплодной рябины с 10 га. Всю партию поставили крупнейшему региональному переработчику - предприятию "Ягоды Плюс".

Для расширения деятельности предприниматель Бекбулат Мурзанов планирует увеличить ассортимент, разбив плодопитомники черной смородины, вишни и облепихи.

Причем саженцы планируется закупать у отечественных селекционеров, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель и учредитель компании "Страна Агро" Бекбулат Мурзанов.

"Статус сельхозпредприятия мы оформили в этом году, ранее были другие направления деятельности, потом перепрофилировались. Решили пойти в агросектор, чтобы развивать такие проекты. Сейчас подыскиваем подходящие участки, рассчитываем на содействие со стороны муниципалитета. Думаю, что проект в полном масштабе мы реализуем в течение пяти-семи лет", - пояснил руководитель.

По его словам, в Ишимском районе в свое время было очень много плодово-ягодных участков. В пример он привел большой плодопитомник Мичуринский. На сегодняшний день все это нужно развивать. Несмотря на то, что бизнес стартовал во время санкций, компания последовательно реализует план. Так, идет восстановление сада черноплодной рябины Ишимского плодопитомника, в этом же году на еще одном участке заложат сад черной смородины, используя российские саженцы.

"По поставке саженцев планируем работать с отечественными плодопитомниками. Это процесс не одного года. Рассаживание, культивирование, досадки и другое. Сад плодоносит на третий год, поэтому нужно длительное сотрудничество, которое не зависит от внешнеэкономических условий", - отметил Бекбулат Мурзанов.

Первый урожай, который полностью выкупила компания "Ягоды Плюс", собрали в течение месяца студенты Ишимского многопрофильного техникума. Они совместили производственную практику и возможность заработать. По объявлению нанимались на сбор ягод и взрослые. И в этом Бекбулат Мурзанов видит более широкий эффект проекта – не только выращивание сельхозпродукции, но и возможность заработка на селе. Компания готова принять около 30 сотрудников, в том числе садоводов, агрономов, механизаторов и разнорабочих.

Оксана Корнеенкова