По одному пакетику сухариков на каждого жителя Тюменской области готова производить компания "Oкейч"

Компания "Oкейч" способна ежедневно производить по одному пакетику сухариков на каждого жителя Тюменской области. Об этом депутатам облдумы, которые провели выездное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам на территории индустриального парка "Боровский", сообщила генеральный директор ООО "Oкейч" Екатерина Истомина.

Производственные мощности фабрики, по ее словам, – 600 тонн готового продукта в месяц. Основные виды продукции: кукурузные палочки, кукурузные шарики, сухарики, чипсы, хлебцы, отруби, готовые завтраки.

"Фабрика укомплектована русским и китайским оборудованием: линия для производства хлебцев, четыре экструдера, девять упаковочных аппаратов, четыре дражировочных барабана, две многоуровневые сушильные печи, фритюрная станция", - пояснила Екатерина Истомина.

В 2022 году компания ООО "Окейч" работает с такими федеральными и локальными сетями, как "Ашан", "Лента", "Светофор", "Верный", "Метрополис", "Окей", "Светлое Темное" и так далее. Отгружены товары в Армению, Казахстан. Ведутся переговоры с Китаем. Продукты "Окейч" представлены минимум в 50 городах Российской Федерации.

Компания нацелена на импортозамещение, ежедневно ведется тестирование, разработка новых продуктов, которые смогут конкурировать или вытеснить продукты иностранных компаний.