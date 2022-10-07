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По одному пакетику сухариков на каждого жителя Тюменской области готова производить компания "Oкейч"

Экономика, 09:20 07 октября 2022

Компания "Oкейч" способна ежедневно производить по одному пакетику сухариков на каждого жителя Тюменской области. Об этом депутатам облдумы, которые провели выездное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам на территории индустриального парка "Боровский", сообщила генеральный директор ООО "Oкейч" Екатерина Истомина.

Производственные мощности фабрики, по ее словам, – 600 тонн готового продукта в месяц. Основные виды продукции: кукурузные палочки, кукурузные шарики, сухарики, чипсы, хлебцы, отруби, готовые завтраки.

"Фабрика укомплектована русским и китайским оборудованием: линия для производства хлебцев, четыре экструдера, девять упаковочных аппаратов, четыре дражировочных барабана, две многоуровневые сушильные печи, фритюрная станция", - пояснила Екатерина Истомина.

В 2022 году компания ООО "Окейч" работает с такими федеральными и локальными сетями, как "Ашан", "Лента", "Светофор", "Верный", "Метрополис", "Окей", "Светлое Темное" и так далее. Отгружены товары в Армению, Казахстан. Ведутся переговоры с Китаем. Продукты "Окейч" представлены минимум в 50 городах Российской Федерации.

Компания нацелена на импортозамещение, ежедневно ведется тестирование, разработка новых продуктов, которые смогут конкурировать или вытеснить продукты иностранных компаний.

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# импортозамещение , индустриальный парк Боровский , Окейч

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