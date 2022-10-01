Тюменская компания выпустит первую партию универсального устройства для дозировки лекарств в 2023 году

| Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте | Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте

Первую партию из одной тысячи многофункциональных устройств для дозировки лекарств Astra компания "Развитие" на партнерском предприятии в Тюмени планирует выпустить в 2023 г. Устройство, разработанное резидентами Тюменского технопарка, легче в использовании импортных аналогов и, в отличие от них, универсально. С его помощью удобно извлекать таблетки и мази из упаковки, что облегчает труд медсестер в больницах и ветеринаров сельхозпредприятий.

По словам руководителя проекта Astra Алексея Кашкарова, в настоящее время ведется работа по проектированию пресс-форм для отливки всех составных частей устройства

"В качестве материала для его изготовления выбрано отечественное сырье - полипропилен и полиамид. Их можно применять при изготовлении тары для пищевых продуктов, к тому же они обеспечивают долговечность использования", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта.

| Фото: предоставлено компанией "Развитие" | Фото: предоставлено компанией "Развитие"

Одновременно с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами компания привлекает инвестиции. К примеру, она стала участником конкурса по программе "Старт-1" от Фонда содействия инновациям. Результаты станут известны в ближайшее время. В массовый выпуск устройства Astra будет запущено после регистрации и сертификации на предприятии – партнере "Развития" в Тюмени.

Оксана Корнеенкова