Тюменское мебельное предприятие полностью перешло на отечественные материалы

| Фото: https://vk.com/smam_tmn | Фото: https://vk.com/smam_tmn

Цех по изготовлению корпусной и встраиваемой мебели из российских материалов открыла молодая предпринимательница из Тюмени в сентябре. По ее словам, сырье не уступает импортному, от которого фирма отказалась. Отечественные материалы - это отличное соотношение цены и качества.

"Я кайфую когда из распиленных досок получается красивая мебель. Наибольшей популярностью пользуются кухни и шкафы купе. В среднем в неделю мы производим один шкаф и одну кухню. Мы молодая компания и только начинаем развиваться, по этому объемы н большие, но уверена, что это только начало", - поделилась директор мебельной студии SMAM Анна Музыка с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

| Фото: https://vk.com/smam_tmn | Фото: https://vk.com/smam_tmn

Она отметила, кто предпрятие работает только с передовыми, современными материалами, произведенными в России. "Был опыт работы с сырьем зарубежных производителей, но вернулись к российским", - поделилась бизнеследи.

Самим первыми клиентами были друзья и родственники, потом начало работать "сарафанное радио" и социальные сети.

"Для комфортной работы создали сайт, теперь клиенты идут с него", - пояснила Анна Музыка.

Все заказы производят по индивидуальным размерам, бывают очень интересные и необычные.

"Клиент заказал шкаф под лестницу, у которой криво сварили каркас и нам пришлось шкафом визуально выпрямить лестницу. Было непросто, но мы с командой справились. Такие сложные задачи позволяют поверить в свои силы, двигаться вперед и ничего не бояться", - подчеркнула Анна.

По ее мнению санкции повлияли на бизнес только в лучшую сторону. "Были проблемы с наличием фурнитуры зарубежных производителей, но мы нашли хорошую альтернативу и теперь тоже работаем с российским производителем, и очень довольны качеством. В планах открыть салон, в настоящее время занимаемся поиском помещения", - сказала Анна Музыка.

Ознакомиться с ассортиментом и оформить заказ можно в группе во ВКонтакте.

Ирина Шемякина