Импортозамещающие телескопические погрузчики и мощные тракторы представят на форуме "Иннотехе АПК" в Тюмени

Импортозамещающие телескопические погрузчики и тракторы, мощностью от 25 до 360 лошадиных сил представит "Техно-Центр" на форуме "Иннотехе АПК" в пос. Винзили Тюменской области 28 октября. Аналоги тяжелой и специализированной техники изготовлены в России и дружественных государствах, сообщает компания в Telegram-канале.

Предлагаемые компанией телескопические погрузчики по цене, простоте управления и многим другим показателям выгодно отличаются от французских Manitou и британских JCB. Тракторы мощностью 360 лошадиных сил имеют преимущества перед американскими тракторами New Holland, John Deere и могут успешно заменить их на рынке, уточняется в сообщении.

Сельскохозяйственная техника будет представлена на форуме Иннотех АПК, который состоится в технологическом кластере "Пышминская долина" пос. Винзили. Для посещения нужно пройти регистрацию здесь.