Резервуары для ТЭК по уникальной технологии производят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резервуары для ТЭК и сельского хозяйства по уникальной технологии производит "Завод ЕМК" - участник Нефтегазового кластера. На тюменской промплощадке в месяц выпускают до 300 т готовой продукции, включая импоротозамещающие нефтегазосепараторы.

Как рассказал в ходе пресс-тура директор по развитию "Завода ЕМК" Тимур Бурханов, в модернизацию производства за полтора года компания инвестировала более 50 млн рублей, еще столько же планирует вложить в течение ближайшего года.

"Производственная мощность увеличится вдвое. Благодаря кластеру у нас выстраиваются цепочки кооперации. Заказами обеспечены до конца года", - пояснил руководитель.

Завод стал участником Нефтегазового кластера в октябре, оценив возможности ассоциации. Конкурентное преимущество дает 5 % промышленный кешбэк, благодаря которому заказчики, выбирая производителя, чаще ориентируются на Тюмень.

"Производим вертикальные и горизонтальные стальные резервуары как наземные, так и подземные емкостью от 200 до 10 тысяч кубометров, строительные металлоконструкции. Мы единственные в регионе освоили уникальную технологию производства вертикальных емкостей. В том числе осваиваем импортозамещение нефтегазосепараторов, работая с компанией "Сургутнефтегаз", - рассказал Тимур Бурханов.

Среди покупателей не только нефтяные и нефтесервисные компании. Завод изготовил оборудование для стратегически важных государственных объектов: Сахалинской ГРЭС, Амурской ТЭЦ, Грозненской ТЭС. В Тюменской области - емкости для оснащения племенного репродуктора индейки в Исетском районе.

Площадь производства составляет 18 тыс. кв. м. На площадке трудятся 80 сотрудников, есть собственные конструкторское бюро и аттестованная лаборатория.

Оксана Корнеенкова