Инжиниринг автозапчастей стал новым направлением экспорта Тюменского машиностроительного завода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инжиниринг автозапчастей стал новым направлением экспорта Тюменского машиностроительного завода в 2022 г. Предприятие специализируется на выпуске сцепления для грузовых автомобилей, тракторов и сельхозтехники, а с недавнего времени и для гоночных болидов, мотоциклов. Спрос на тюменскую продукцию вырос в разы, ее экспортируют в 10 стран.

Об изменении структуры экспорта и эффективности участия в международных бизнес-миссиях рассказал на заседании Ассоциации экспортеров начальник отдела экспорта Тюменского машиностроительного завода Михаил Шабалин.

"Заинтересованность и спрос продукции Тюменского машиностроительного завода вырос в этом году, но необычно. У нас появляются новые заказы именно в плане инжиниринга новых продуктов – это разработка, импортозамещение. Структура экспорта меняется каждый год", - пояснил эксперт.

По его словам, адаптироваться производственникам помогают бизнес-миссии. Михаил Шабалин, участвуя в них, определяет две главные цели. Первая – информационная. Речь идет о постоянной актуализации тенденций рынка автозапчастей в целом, отслеживании новых игроков, пополнении клиентской базы.

"Вторая цель – это, конечно же, пролонгация текущих результатов – действующих контрактов. В частности, Армения, Казахстан, сейчас еще и Узбекистан. Посещая эти страны, мы проводим с партнерами переговоры, презентуем новые продукты и перезаключаем действующие контракты", - отметил Михаил Шабалин.

| Фото: zaotmz.ru | Фото: zaotmz.ru

Впрочем, в сферу интересов зарубежных партнеров входит не только продукция промпредприятий региона, но и IТ-разработки, услуги и образование. По словам операционного директора ИП Кадыров М. А. Линара Хабибуллина, в ходе поездки в Узбекистан научное сообщество проявило заинтересованность в платформе "Александрина", которая создает электронные научные журналы. По словам Хабибуллина, на данный момент говорить о вхождении в переговоры еще рано, но участие тюменской делегации было полезно компании-разработчику как для изучения спроса, так и получения обратной связи.

| Фото: iato.ru | Фото: iato.ru

Напомним, что Марсель Кадыров стал лучшим молодым предпринимателем-экспортером и "Ответственный экспортер ESG" в УФО за 2021 г. Его сервис по подготовке научных статей и их сопровождения в ведущие журналы авторитетных изданий экспортируется в 13 стран, включая СНГ, Иран и Мексику. Ему как и компании "Евразия Импэкс", а также "Заводоуковскому маслозаводу", которые признаны победителями Всероссийской премии "Экспортер года" в Уральском федеральном округе награды вручат на IV Тюменском экспортном форуме в технопарке 1 декабря.

С другими кейсами опытных экспортеров и программой форума можно ознакомиться здесь.

Оксана Корнеенкова