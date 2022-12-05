Тюменские ученые испытывают программный комплекс для бурения на искусственном интеллекте

| Фото: oilgasforum.ru | Фото: oilgasforum.ru

Испытания программного комплекса на искусственном интеллекте для бурения проводят ученые Тюменского индустриального университета. Он совместим с любым отечественным программным обеспечением, что исключает риск потери лицензии из-за санкций и вероятность утечки данных. Программа имеет понятный и удобный интерфейс и значительно меньшую стоимость по сравнению с зарубежными аналогами, сообщает пресс-служба вуза.

"Мы предлагаем новый продукт, основанный на современных технологических решениях. Программный комплекс способен собирать, обрабатывать и анализировать большие объемы информации, при этом ручной труд практически исключается. При выявлении проблем система на основе полученных данных сама предложит оптимальные пути решения", – рассказал руководитель проекта, доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин ИГиНа Игорь Яковлев.

Ученые работают над проектом совместно с компанией "НИК ИНТЭК". Уже получен патент на устройство приема, преобразования и передачи данных датчиков и приборов и Свидетельство о государственной регистрации системы онлайн мониторинга и управления большим массивом данных. Также зарегистрирован товарный знак комплекса Smartwells Stream. Кроме того, создан испытательный стенд, ведется обработка полученных данных, далее предстоит разработать аналитику расчетного модуля.

Планируется, что коммерческая версия Smartwells на рынок выйдет в середине 2024 года. Но помимо нее, на базе комплекса создадут и учебный модуль для занятий магистров, аспирантов и сотрудников нефтесервисных компаний.