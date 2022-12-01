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Оборонный концерн и тюменская компания запустят производство комплекса глушения нефтегазовых скважин

Экономика, 09:54 21 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместное производство программно-аппаратного комплекса глушения нефтяных и газовых скважин запустят концерн "Алмаз-Антей" и компания "Инновационные технологии" в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Выпуск востребованной продукции реализуется в рамках соглашения, заключенного на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022. Концерн является участником Нефтегазового кластера Тюменской области.

"Алмаз-Антей" - корпорация с большими мощностями, компетенциями и возможностями. Совместные знаковые проекты с тюменскими предприятиями ускоряют импортозамещение, работают на создание и внедрение передовых технологий для более эффективной работы отечественного ТЭК, технологического суверенитета нашей страны", - подчеркнул важность сотрудничества губернатор Александр Моор.

Итогом совместной работы станет единый комплекс технологического оборудования в мобильном исполнении с высоким уровнем автоматизации. В нем будет интегрирована возможность онлайн мониторинга технологического процесса добычи нефти и газа.

Напомним, что ООО "Инновационные технологии" - резидент индустриального парка "Богандинский" и "Сколково", входит в состав зарегистрированного Минпромторгом РФ Нефтегазового кластера.

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# Александр Моор , импортозамещение , инвестиции , нефтегазовый кластер , ТНФ , ТЭК

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