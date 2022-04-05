В условиях санкций тюменская компания "ИнТех" переходит на отечественное сырье

| Фото: Агентство инфраструктурного развития Тюменской области | Фото: Агентство инфраструктурного развития Тюменской области

Российское сырье использует для производства химических реагентов тюменская нефтесервисная компания "ИнТех". Композиционные полимерные сухие смеси применяются рядом предприятий нефтегазового сектора для глушения скважин.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал технический директор компании Павел Никитин. По его словам, доля импорта в производстве не превышает сегодня, в условиях введенных против РФ санкций, 0,5%.

Напомним, что ООО "Инновационные технологии" - резидент индустриального парка "Богандинский" является также резидентом "Сколково" и входит в состав зарегистрированного Минпромторгом РФ нефтегазового кластера. Включение в данный реестр дает участникам возможность компенсировать затраты, связанные с проектами импортозамещения.

"Это позволяет нам говорить о том, что все производится из отечественных компонентов. Проработка этого вопроса продолжалась около года, потребовалось более 300 лабораторных тестов по подбору сырья", - рассказал Павел Никитин.

Он отметил также, что даже в связи с вынужденным удорожанием продукции, компания "ИнТех" не потеряла ни одного из постоянных заказчиков продукции, среди которых такие нефтесервисные предприятия как "Норд-Сервис" (Нижневартовск) и Schlumberger.

Николай Ступников