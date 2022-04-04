Тюменский завод "Нефтесервис" начнет производить уникальные химические добавки и реагенты

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В производстве химических добавок тюменский завод "Нефтесервис" использует 90% отечественного сырья, оставшиеся 10% - это поставки из Китая. В целом вся продукция предприятия работает на импортозамещение. Примерно через четыре месяца предприятие начнет выпускать свои уникальные добавки и реагенты.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор ООО "Нефтесервис-Сибирь" Антон Воронин.

"Компания "Нефтесервис" уже заключила договоры с ТюмГУ и ТИУ о научных изысканиях и взаимовыгодном сотрудничестве в области химических добавок. Как только ученые синтезируют необходимые химические добавки и реагенты, будет заказана промышленная установка синтеза и линия производства у тюменских приборостроителей. И уже через три-четыре месяца на базе предприятия в Тюмени мы запустим линию производства уникальных, химических добавок и реагентов, которые раньше закупались за границей", - говорит Антон.

"Нефтесервис" — инжиниринговая компания, которая с 2015 года специализируется на разработке и производстве готовых тампонажных смесей (ГТС), оказывает услуги по инженерно-технической поддержке, лабораторному сопровождению, консалтингу и супервайзингу в сфере цементирования нефтяных и газовых скважин.

Специалисты предприятия реализуют технологию самовосстанавливающегося цемента (СВЦ), которая позволяет избежать рисков разрушения цементного кольца и возникающих при этом последствий, при цементировании обсадной колонны. По словам гендиректора Антона Воронина, при реализации данной технологии нефтяная, газовая скважина не выйдет из строя, не будет законсервирована и не потребует дорогостоящего ремонта. Технологию тюменского завода применяют предприятия НОВАТЭКа, в частности, "Арктик СПГ". С апреля-мая 2022 г. начнется реализация цемента в больших объемах, отметил Воронин.

Технология самовосстанавливающегося цемента от тюменского завода позволит составить достойную конкуренцию двум зарубежным компаниям Schlumberger, Halliburton, которые ушли с российского рынка.

"Нефтесервис-Сибирь" вскоре планирует запустить производство новой линейки инновационных технологий, взамен уходящих с рынка импортных аналогов. В случае успеха тюменский завод станет уникальным предприятием в России.

"Мы не можем сказать заказчикам, что мы берем паузу, пока кто-то решит задачи в сложившейся ситуации. Наоборот, важно приложить максимум усилий для решения сложных задач и наладки производства отечественной продукции в нефтегазовом секторе, что сейчас крайне необходимо и важно для экономики страны. Нас в этом активно поддерживает правительство региона. Я уверен, что государство будет еще больше поддерживать в этом предпринимателей", - резюмировал Антон Воронин.

Добавим, ООО "Нефтесервис-Сибирь" - член Нефтегазового кластера Тюменской области, резидент индустриального парка "Богандинский". Предприятие пользуется системой 5% кешбэка на продукцию, получает льготы по налогу на прибыль, нулевой налог на имущество. На предприятии трудится около 30 специалистов.

Анжела Лебедева