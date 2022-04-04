Вся информация о предприятиях, работающих на импортозамещение - в профильном Telegram-канале

Telegram-канал о предприятиях, которые активно занимаются импортозамещением, запустило информационное агентство "Тюменская линия".

Промышленный потенциал Тюменской области постоянно растет. Появляются новые предприятия, увеличивается линейка товаров, модернизируются технологические линии. В настоящее время 83 предприятия Тюменской области находятся в федеральном реестре импортозамещающих производств. Еще 64 - в региональном.

О том, каких успехов добились тюменские предприниматели, можно узнать на сайте информационного агентства, кроме того, для удобства пользователей открыт профильный Telegram-канал.

"Основная идея создания канала - генерация информации об импортозамещении на одной площадке. Это позволит заинтересованным читателям получать полные данные в режиме реального времени, и не отвлекаться на темы, которые им могут быть не интересны. В канале "Импортозамещение72" будут публиковаться не только статьи наших журналистов с обзорами предприятий, но и мнения экспертов, информация о действующих мерах поддержки и многое другое", - сказала главный редактор издания Елена Стрельцова.

Уже сейчас в канале можно прочитать о тюменском заводе "Нефтесервис", который планирует производить уникальные химические добавки и реагенты. Технология будет востребована при нефте- и газодобыче и составит конкуренцию Schlumberger, Halliburton.