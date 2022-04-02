Владимир Якушев назвал условие, когда задача импортозамещения будет считаться решенной

uralfo.gov.ru uralfo.gov.ru

Задача импортозамещения будет считаться решенной только тогда, когда все будет производиться из российского сырья и на российском оборудовании, сказал полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев в ходе рабочей поездки на тюменское научно-производственное предприятие "СибБурМаш" 2 апреля.

Импортозамещение – главная цель создания в Тюменской области нефтегазового кластера, в который входят 60 компаний - предприятия выпускают продукцию для нефтегазового сектора и оказывают нефтесервисные услуги.

"С уходом иностранных компаний для машиностроительных предприятий, которые производят оборудование для нефтегазовой отрасли, открылись новые окна возможностей. Нужно максимально быстро занять эти ниши. Спокойно, взвешенно разобраться во всех производственных цепочках, проанализировать, каких компонентов не хватает, и оперативно развернуть эти производства в регионах – на отечественном оборудовании, из российских материалов. При этом планку нужно ставить высокую: стремиться к тому, чтобы продукция была конкурентоспособной на мировых рынках", – отметил Владимир Якушев.

"СибБурМаш" производит инновационную продукцию из отечественных материалов. Завод оснащен высокоточными и производительными станками с ЧПУ и обрабатывающими центрами, роботизированными технологиями, установками лазерной резки. В числе постоянных заказчиков - "Роснефть", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, "Сургутнефтегаз".

Николай Ступников