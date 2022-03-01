Крупнейший производитель фанеры Тюменской области планирует заменить импортные комплектующие отечественными аналогами

| Фото: пресс-служба компании "Свеза" | Фото: пресс-служба компании "Свеза"

Крупнейший российский производитель фанеры в Тюменской области компания "Свеза" планирует заменить импортные комплектующие отечественными аналогами.

Как сообщили ИА "Тюменской линии" в пресс-службе предприятия, они перенастраивают свою работу в новых экономических условиях. Сейчас производство фанерного комбината в Тюмени обеспечено расходными материалами, оборудование работает без сбоев.

Несмотря на то, что продукцию комбинаты изготавливают из российского сырья, однако в производстве используются импортные комплектующие и расходные материалы. А с их доставкой сейчас складывается непростая ситуация. Требуются новые подходы. "Компания изучает возможности и ищет варианты потенциальных поставщиков компонентов, в том числе на российском рынке", - сообщили в пресс-службе "Свезы".

Оксана Корнеенкова