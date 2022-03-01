Новую стекловаренную печь тюменский "Стеклотех" проектирует с учетом российских комплектующих

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский завод "Стеклотех" планирует развивать производство с учетом импортозамещения. Предприятие разрабатывает проект новой стекловаренной печи, в которой применят комплектующие отечественного и китайского производства, рассказала финансовый директор предприятия Екатерина Мелехина.

По ее словам, замену запчастям для оборудования, маслам и другим импортным компонентам и комплектующим, применяемым в производстве, уже находят. "Время идет и мир меняется. Постепенно и у нас научились делать некоторые компоненты, некоторые будем покупать в Китае", - отметила она. - Отрасль развивается, и мы, конечно, хотим использовать лучшие из имеющихся сегодня предложений".

В настоящее время на заводе трудятся около 400 человек. Производственные возможности завода составляют 300 млн бутылок ежегодно. Основные потребители продукции "Стеклотеха" - фабрики "Бенат", "Очаково" и другие предприятия УФО. По своим характеристикам продукция завода ничем не уступает европейскому стеклу.

"Люди со временем поймут, что стеклянная тара - это экологично и хорошо для здоровья и за ней будущее, - считает Екатерина Мелехина. - К тому же, наши производители напитков станут увеличивать объемы производства, чтобы занять освободившиеся ниши".

Главный технолог предприятия Виктор Стефанов добавил, что завод ориентируется на производство более легкой стеклотары, требующей меньших затрат материалов. "Литровая бутылка будет весить при этом порядка 400 грамм, - рассказал он. - Преимущество стекла перед пластиком - его безопасность для окружающей среды".

Николай Ступников