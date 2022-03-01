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Тюменский "Сырник" держит цены на уровне прошлого года

Экономика, 12:56 22 марта 2022

ремесленная сыроварня "Сырник" | Фото: ремесленная сыроварня "Сырник"

Цены прошлого года удается удерживать ремесленной сыроварне "Сырник", чье производство находится в с. Луговое Тюменского района. Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала ее владелица и директор Ирина Катерушина.

"Дело в том, что основной ингредиент наших сыров – это тюменское молоко. Спасибо нашим производителям - на данный момент они держат цены на сырье и не поднимают их, - уточнила она. - Конечно, я не могу сказать такое про другие ингредиенты - заквасочные культуры и ферменты, они все импортного производства… Но у нас есть запас с предыдущих закупок, и пока мы держим цены на том уровне, который был еще в прошлом году".

Ирина Катерушина уверена, что предприниматель обязан смотреть в будущее с оптимизмом и уверенностью. "Поэтому мы продолжаем работать - делаем 28 видов сыров на данный момент. Они разные, и мы спокойно можем заменить импортные".

В "Сырнике" можно приобрести, например, местные: грюйер, чеддер, камамбер, маасдам, конте, лангр, эпуаз, буррата, моцарелла, качотта, сен-марселин, хаварти и другие.

Сыроварня может предложить гурманам широкий выбор, на каждый вид найдется свой потребитель. Занимается производитель и "сырным просвещением". "Мы устраиваем дегустации, приглашаем, чтобы поговорить о сыре, научить разбираться в нем", - отметила руководитель.

Как пояснила Ирина Катерушина, нельзя сравнивать местные сыры и европейские, это некорректно, поскольку сырье разное от разных видов и пород животных.

"Например, самый популярный вопрос от наших покупателей – есть ли у нас пармезан. Так вот: мы никогда не будем его делать, потому что у нас нет сырья альпийских коров, которые просто не смогут здесь жить. Кроме этого сыр в наших условиях не может созревать три года. А настоящий пармезан зреет 36 месяцев", - поделилась хозяйка сыроварни.

Зато здесь создали собственные два вида сыров. "Один я нескромно назвала в свою честь - катерин (Катерушина Ирина), а второй - оранжбер, он сделан по типу камамбера, но мы туда включили очень интересный ингредиент - тюменскую золу фруктового дерева. Мы обмазываем ею сыр, и сквозь эту золу растет белая пушистая плесень. Он есть в продаже", - рассказала Ирина Катерушина.

Евгения Тенегина, Александр Лабыкин

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# импортозамещение , сыроварни , сыры

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