Малым и средним предприятиям Тюменской области помогают выйти на крупных заказчиков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продавать импортозамещающие разработки большим компаниям и успешно участвовать в закупочных процедурах помогают малому и среднему бизнесу в Тюменской области. О практике включения предприятий региона в крупные производственные цепочки рассказала в прямом эфире АСИ руководитель отдела кластерного развития и продвижения департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Юлия Ахметова.

"История этой практики родилась в первую волну импортозамещения, в которую наша страна вступила в 2014 году. Тюменская область присоединилась к этой политике и стала разрабатывать импортозамещающие аналоги для обеспечения нефтегазовой отрасли", — отметила она.

Главной задачей, по словам Юлии Ахметовой, было научить малые и средние предприятия работать с заказчиками — ключевыми нефтегазовыми компаниями России, действующими на территории региона.

"Мы пошли по пути целевого импортозамещения. Брали у заказчиков их актуальные технологические задачи и разрабатывали вместе с нашими промышленными предприятиями аналоговые продукты. Докручивали их либо до промышленного образца, либо, если они были в высокой стадии готовности, выходили на опытно-промышленные испытания. Если аналоговый продукт успешно проходил их, то он включался в закупочные процедуры и внедрялся в деятельность компаний-заказчиков", — рассказала Юлия Ахметова.

Сегодня на территории Тюменской области действует "Нефтегазовый кластер", на сайте ассоциации можно ознакомиться с проектами, направленными на решение актуальных технологических вызовов нефтегазовых компаний.

По мнению эксперта, эта практика актуальна не только для нефтегазовой отрасли, но и для других сфер, где есть крупные заказчики с критичными позициями импортозамещения и актуальными технологическими вызовами, которые промышленный комплекс Тюменской области способен решить. Это может быть химическая, лесная промышленность.

"Сейчас, когда у нас началась вторая волна импортозамещения, эта практика вернулась на первоначальную стезю — внедрение импортозамещающих разработок", — отметила специалист регионального департамента.

Второе направление работы с малым и средним бизнесом в Тюменской области — это помощь предприятиям с участием в закупочных процедурах, когда не требуется разработки аналога, но компания может поставить оборудование либо предоставить производственную услугу исходя из обычной потребности заказчика.

"Существовали определенные барьеры. Малые и средние предприятия не умеют участвовать в закупках, их часто отклоняют на одном из этапов предквалификации. Мы стали договариваться с заказчиками, чтобы они взаимодействовали с малым и средним бизнесом до закупочных процедур — объясняли основные этапы их прохождения", — говорит Ахметова.

По ее мнению, предприятия Тюменской области стали более компетентными в участии в закупочных процедурах — им удавалось доходить до этапа закупок, конкурировать и побеждать.

"Когда мы начинали эту работу, у нас общая сумма закупок всех нефтегазовых компаний предприятий региона не превышала 20 млрд рублей в год, в 2019 году мы вышли на сумму 156 млрд рублей", — резюмировала руководитель отдела кластерного развития и продвижения департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Юлия Ахметова.

Влада Нерадовская