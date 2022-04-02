Тюменский опыт господдержки целевого импортозамещения дает хорошие результаты, отметил Моор

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский опыт показывает, что региональная господдержка целевого импортозамещения, когда промышленные предприятия по заказу нефтегазовых компаний разрабатывают и внедряют в серийное производство аналоги импортного оборудования, дает хорошие результаты. Об этом сообщил губернатор Александр Моор по итогам поездки на завод "СибБурМаш" в индустриальном парке "Боровский" 2 апреля.

Глава Тюменской области и полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев посетили завод, который производит оборудование для нефтяных компаний.

"СибБурМаш" показывает пример эффективного импортозамещения, - отметил Александр Моор. - Это современное предприятие производит инновационное оборудование для нефтегазового комплекса".

По словам главы региона, была проделана серьезная научная работа совместно с российскими институтами, подобрано сырье отечественных производителей, раньше его покупали в США, Голландии или Китае.

"С уходом иностранных компаний для машиностроительных предприятий, которые производят оборудование для нефтегазовой отрасли, открылись новые окна возможностей. Нужно максимально быстро занять эти ниши. Спокойно, взвешенно разобраться во всех производственных цепочках, проанализировать, каких компонентов не хватает, и оперативно развернуть эти производства в регионах – на отечественном оборудовании, из российских материалов. При этом планку нужно ставить высокую: стремиться к тому, чтобы продукция была конкурентоспособной на мировых рынках", – отметил Владимир Якушев.

Завод выпускает водо-, нефте- и гибридные набухающие пакеры, востребованные крупными нефтедобывающими компаниями. По техническим характеристикам разработка "СибБурМаша" не только не уступает западным аналогам, но и превосходит их.

В числе постоянных заказчиков "СибБурМаша" - "Роснефть", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, "Сургутнефтегаз". На заводе трудятся около 650 человек. Благодаря высокой производительности труда предприятие способно нарастить производственные мощности на 20-30%.