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Производство пластиковых дюбелей и анкеров запустят в Тюменской области в 2025 году

Экономика, 18:21 27 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия""

Производство пластиковых дюбелей и анкерной группы запустят в Тюменской области в 2025 году. Инвестор – ООО "Бронница", входящее в состав группы компаний "РОСА", планирует вложить в создание промплощадки 960 млн рублей. В год здесь будут выпускать почти 16 тыс. тонн импортозамещающей продукции.

Как сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области, помимо производства крепежных изделий, в котором тюменская продукция составляет конкуренцию китайской, предприятие также намеревается выпускать кладочную сетку и металлический профиль.

Реализация инвестиционного проекта позволит заместить до 5 % импортируемых из Китая саморезов. По подсчетам специалистов, импортозависимость в товарной группе составляет 85%.

Фонд предоставил компании инвестиционный займ в размере 50 млн рублей. Предприятие планирует воспользоваться и другими мерами поддержки. На сегодняшний день уже приобретен земельный участок и производственные помещения. Проведены тендеры на поставку оборудования, определены поставщики, формируется техническое задание на подготовку производственных помещений для запуска линии.

К 2024 году на промплощадке будет создано 112 рабочих мест. А использование мер господдержки позволит компании приступить к реализации второй и третьей очереди проекта: запуск линий по производству пластиковых дюбелей и анкерной группы в 2025 году.

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# импортозамещение , инвестор , промпроизводство

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